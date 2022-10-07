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豪雨再下3天！國慶日溫度暴跌「低溫20度」　氣象局曝賞煙火最佳處

記者李姿慧／台北報導

受東北季風影響，今明(10/7~10/8)桃園以北及迎風面有雨，宜蘭有局大豪雨，花蓮、大台北有局部豪雨；國慶日當天下一波東北季風增強，下半天降雨減緩，但風力增強，國慶日到下週二北台灣氣溫轉涼，低溫20度；由於國慶煙火在嘉義，氣象局提醒，嘉義吹北風，欣賞煙火要到下風處，當天風強要帶外套。

▲▼2022國慶煙火試放美照曝光。（圖／翻攝嘉義縣長翁章梁臉書專頁）

▲2022國慶煙火在嘉義，圖為試放情況曝光。（資料圖／翻攝嘉義縣長翁章梁臉書專頁）

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中央氣象局預報員謝佩芸表示，今天受東北季風影響，迎風面北部和宜花地區雲量偏多，其他中南部和台東影響小，中南部高溫32到34度，中午前後感受熱，北部宜花地區高溫只有26到28度。

目前雨勢明顯集中宜蘭、北花蓮、大台北，昨天到今天上午9點累計雨量，集中在宜蘭、北花蓮，宜蘭新寮有446毫米，宜蘭南澳有397毫米，已達大豪雨等級，花蓮太魯閣也有260毫米。除宜花地區外，南花蓮、基隆北海岸、大台北山區也有到豪雨等級。

▲▼氣象局說明天氣情況。（圖／記者謝盛帆攝）

▲氣象局說明天氣情況。（圖／記者謝盛帆攝）

未來降雨預測，今天降雨類似情況會延續到明天，北部、東半部降雨較多，宜蘭留意大豪雨，花蓮、北海岸、雙北山區有局部大雨、豪雨，其他地方天氣不錯，南部山區局部地區有午後雷陣雨，出外要留意。

週日(10月9日)天氣受東北季風影響，桃園以北、東北部有雨，降雨雨勢跟7日、8日比起來稍微小一點，但仍有局部大雨和局部豪雨；下週一(10月10日)國慶日當天，東北季風南下，水氣減少，降雨下半天降雨減緩，風力增強。

溫度預測部分，謝佩芸表示，今天明天北台灣高溫26度到28度左右，南部偏熱，9日將回溫，10日國慶日當天溫度將比9日下降，東北季風增強，11日下週二清晨感受降溫比較涼。

▲▼氣象局說明天氣情況。（圖／記者謝盛帆攝）

▲氣象局說明天氣情況。（圖／記者謝盛帆攝）

謝佩芸強調，這波降溫比較涼空氣，大概在下週一國慶日當天，白天北台灣跟宜花可感受溫度下降，南部還沒有感覺，11日下週二清晨影響最明顯，感受有涼意，大台北到宜蘭低溫在20度附近。

由於今年國慶煙火在嘉義，謝佩芸分析，國慶日當天台灣附近東北季風增強，嘉義影響陸地偏北風，嘉義國慶日當天降雨靠山區，平原區、沿海地區天氣還算相對穩定，但要留意風力增強，要欣賞煙火要到下風處，當天吹北風，晚上嘉義氣溫23到25度，舒適風強，外出看煙火要帶外套。

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