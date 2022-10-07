監院也要查！原能會主委被爆性騷秘書　監委申請自動調查

▲原能會主委謝曉星。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院原子能委員會主委謝曉星被爆出職場性騷，不僅上班找女祕書喝咖啡，還言語霸凌下屬，對此，監察院表示，謝曉星遭指控涉違法之實情為何？有無利用權勢或機會性騷擾女下屬情事？實有深究之必要，監察委員葉大華、王美玉已申請自動調查。

對於謝曉星性騷擾傳聞，政院已成立調查小組，而謝曉星7日出席立法院院會，面對記者提問，他指出，對於這一兩天帶來的困擾，感到抱歉，但是這些都是不實指控，前幾天以書面的方式回應，是因為在鏡週刊出刊的前一晚，已致電給他，因此當天晚上都沒有沉眠，體力、精神都不是很好。因此選擇書面回應，也怕影響立院相關質詢。

媒體追問，是否有性騷擾女助理？謝曉星再次強調，這都是不實指控；至於媒體報導的對助理言語霸凌，謝曉星說，他不太清楚這什麼，他對助理沒有不好言詞，頂多只有領導對一級主管的要求，對於助理「愛護都來不及了，怎麼會這樣？」

對此，監察委員質疑，謝曉星遭指控涉違法之實情為何？有無利用權勢或機會性騷擾女下屬情事？是否有無故辱罵下屬，而涉職場霸凌？有無公器私用，帶女下屬搭公務車至咖啡廳視訊兼課？該會是否曾接獲相關性騷擾、職場霸凌申訴？若有，有無依規定妥善處理？實有深究之必要，將深入調查。