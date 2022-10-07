捲性騷醜聞！原能會主委高調喊冤　綠委：請主委暫停對外發言

▲原能會主委謝曉星。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院原子能委員會主委謝曉星被爆出職場性騷，不僅上班找女祕書喝咖啡，還言語霸凌下屬，謝曉星7日在立法院院會首度露面，他高調喊冤，更稱都是不實指控，對此，民進黨立委林靜儀表示，結果出來前不會做任何評判，但希望儘速調查，確保陳情者跟被指控者的權益，也請主委不要再對外發言。

謝曉星今日出席立法院院會，面對記者提問，他指出，對於這一兩天帶來的困擾，感到抱歉，但是這些都是不實指控，前幾天以書面的方式回應，是因為在鏡週刊出刊的前一晚，已致電給他，因此當天晚上都沒有沉眠，體力、精神都不是很好。因此選擇書面回應，也怕影響立院相關質詢。

媒體追問，是否有性騷擾女助理？謝曉星再次強調，這都是不實指控；至於媒體報導的對助理言語霸凌，謝曉星說，他不太清楚這什麼，他對助理沒有不好言詞，頂多只有領導對一級主管的要求，對於助理「愛護都來不及了，怎麼會這樣？」。

對於謝曉星回應，林靜儀表示，還是請主委暫停對外發言，調查小組已經成立，自己也一直強調，結果出來前不會做任何評判，但希望儘速調查，確保陳情者跟被指控者的權益，也請主委不要再對外發言。

綠委吳思瑤也指出，教育文化委員會委員第一時間發佈聲明，要求行政院組成調查小組，尤其立法院會期當中，要以最快速度完成調查，謝曉星作為當事人，調查過程中可以為自己辯護，但對外不應該做太多的論述。

對於謝曉星性騷擾風波，民進黨立委范雲跟賴品妤日前聯合發聲明回應，謝曉星為原能會最高首長，故應由行政院採取立即有效的糾正及補救措施，主動調查，以維護被害人權益。另外，台灣性別友善職場的推動工程還有很長的路要走，尤其政府部門應以最高標準檢視、維護之。