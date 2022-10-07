狸貓換太子！新竹工業區買陸製監視器系統卻貼MIT　監委申請自動調查

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前傳出，新竹工業區服務中心採購監視器系統為中國製產品，但偽稱為 MIT （台灣製）微笑標章產品，經濟部工業局組成調查小組查核，並追究相關人員責任。監察院7日表示，中國製資通產品貼牌流入台灣市場，恐對國家資訊通訊安全造成重大影響，監察委員賴鼎銘、葉宜津、王麗珍深表關切，已申請自動調查。

監察委員表示，我國於108年起施行「資通安全管理法」，並頒訂「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，明確禁止公務機關使用中國製造之資通訊產品，本事件廠商竟然在取得微笑臺灣標章後，違法製造及販售貼牌監視器系統，規避相關規定。

監委指出，新竹工業區廠商多屬高科技產業，為國家關鍵基礎設施，理應更加重視資通安全，究竟相關人員是否確實落實監視器系統採購驗收程序？經濟部工業局核發微笑臺灣標章，有無建立後續查核機制？相關制度及法令是否周延？均有待深入調查釐清。

經濟部則表示，採購合約明定，供應標的原產地不得為中國製產品，經過工業局於13日邀集標準檢驗局及專家，組成調查小組赴新竹工業區服務中心進行查核後發現，得標廠商宇碁公司提供的監控錄影設備共16 台，其中一台為欣永成公司的MIT微笑標章產品，經過工業局比對並到工廠查核，發現產品部分零組件已非當初申請驗證時的零組件，工業局隨即於16日撤銷該公司MIT標章使用權。