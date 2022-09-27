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不顧監視器正在拍　台南色宮主藉躲雨猥褻信徒女友判刑定讞

▲桃園市廖姓男子去年6月間懷疑同居女友另結新歡，在其住處浴室排風口偷裝針孔攝影機，竊錄同居女與其女兒如浴畫面挨告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台南色宮主不顧監視器拍攝，猥褻女性友人得逞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台南市開設宮廟的梁姓男子，2018年8月間的上午，假借躲雨鑽進某服飾店內，並趁著店內信徒的女友正在打掃時，乘機猥褻女子。女子被侵犯時，還多次手指店內監視器，表明都會被拍下，但梁男不理會，猥褻得逞。梁男遭判刑1年6月定讞後，還提出再審，但最高法院27日駁回再審確定。

判決指出，梁男在台南市開設宮廟，遭猥褻的女子小引（化名）與男友，均是梁男宮廟中的信徒，梁男與2人均熟識。案發於2018年8月間，上午9時許梁男先帶著妻子到菜市場賣菜，並以躲雨為名，躲進隔壁小引被雇用的服飾店內。小引當時單獨看店，正拖地打掃，不以為意，沒想到梁男看四下無人，竟起色心猥褻小引。

梁男先色瞇瞇的說，「你穿著睡衣上班，會讓我想摸一下。」隨後趁小引不注意，摸了小引臀部一把。小引大驚但不便發怒，伸手推了梁男肩膀一把。梁男以為是打情罵俏，竟更進一步，趁機自後方抱住小引，小引掙脫後，趕緊到後方儲物間拿雨衣給梁男，希望他就此離去。

沒想到梁男拒絕，竟尾隨小引進到儲物間，再度摸臀、熊抱，親吻小引臉頰，更將小引的裙子撩起撫摸。小引不斷掙扎，更伸手指監視器，梁男抬頭看見監視器後，不以為意，只稍微挪了2人的位子盡量不被拍到，但雙手仍不放鬆撫摸。期間小引不斷說「不要鬧」、「老婆在隔壁做生意，趕快帶老婆回去」、「這裡有攝影機」、「你自己有老婆」但梁男都不肯停手。梁男滿足後終於停下手來，轉身離去。小引隨即傳訊給友人，並報警處理，梁男遭提起公訴。

法院審理時，梁男否認犯罪，辯稱當時小引並無堅拒，還面帶微笑，甚至以手攬住自己的肩頸擁吻；況且自監視錄影內容並未看出小引有不快表情或積極抵抗動作。更何況儲物間後面有印尼籍傭人與房東母親，若小引真的不願意，只要大叫印傭就會出來。所以小引沒有呼救的動作，客觀上讓他誤認為是半推半就願意調情。但最後法院根據客觀證據，還是認定有罪，梁男今年5月間被以「強制猥褻罪」判刑1年6月定讞。

梁男定讞後提出再審，他辯稱，當時與小引的撫摸時間僅短短幾秒，屬「短暫性」行為，頂多構成「性騷擾」，並非「強制猥褻罪」。但法院認為，梁男的行為經小引「閃躲、撥開、推拒」後，仍持續進逼，性質上已經屬於「高度強制手段」的「強制猥褻罪」，因此最高法院27日駁回梁男再審確定。

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