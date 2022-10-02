　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮女撞毀路邊停車落跑　警調監視器追到她家…這下慘了

▲▼停放在路邊的小客車左後方被撞嚴重受損。（圖／鳯林警分局提供，下同）

▲▼停放在路邊的小客車左後方被撞嚴重受損。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮72歲王姓婦人日前駕駛自小貨車在花蓮市區撞上停放在路旁的小客車後，見四下無人竟直接駛離現場，警方調閲監視器鎖定一輛藍色小貨車，並循線找到車主住處，發現藍色小貨車也在場，員警檢視小貨車右前方也有受損。警方表示，已拍照存証送進一步分析鑑定。若鑑定結果無誤，王姓婦人除了要賠償對方損失外，可能還要負肇事逃逸處分。

▲▼停放在路邊的小客車左後方被撞嚴重受損。（圖／鳯林警分局提供，下同）

據警方了解，當天晚間王姓婦人駕駛藍色小貨車沿中正路一段由西往東直行到該處時擦撞路旁停車之自小客貨車，造成雙方車輛損壞，不料婦人竟自行開車離開現場返家；獲報後警方立即調閱附近路口監視器，發現同時段只有藍色小貨車行經路口往東行駛，遂依車牌查詢並循線前往車主住處。

▲▼停放在路邊的小客車左後方被撞嚴重受損。（圖／鳯林警分局提供，下同）

▲▼警方在肇事婦人住處也找到藍色小貨車，發現車頭右前方也有撞擊受損情形。

警方表示，在婦人住處空地發現肇事藍色小貨車，已依規定拍照測繪處理，並對小貨車駕駛人製單舉發，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。

▲▼停放在路邊的小客車左後方被撞嚴重受損。（圖／鳯林警分局提供，下同）

鳯林分局提醒民眾，依據道路交通管理處罰條例第21條規定「未領有駕駛執照駕駛小型車」，另第62條規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月」，依規定對小貨車駕駛人製單舉發；呼籲駕駛人不論開車或是騎車，若不慎撞到路邊停放的車輛，即使是無人受傷，應依道路交通事故處理辦法處置，並撥打110報警處理，以利釐清案發經過及相關責任。
 

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
快訊／本土疫情上升！今增43241例、62死
英男拋妻小私奔烏克蘭妹「崩潰分手」　她最後結局曝
快訊／16歲少女死因曝！　「身體這2處」折斷索命
晃爆27秒！樂天女神曝舊照「坦承有整」：誰出生胸就大
快看email！　她見「外送平台通知」超驚喜：中3張
三媽最便宜150！　常客嘆「根本不是小火鍋」網怒+1
20多歲女呆坐烤肉店不點餐　業者報警才知「洋蔥真相」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

相驗死因結局曝！16歲少女魂斷北宜　身體「這2處」折斷索命

高雄火車站驚傳男子落軌！疑撿手機往下跳　代價恐讓他哭哭

瘋狂女偷拍示愛…打卡「他跟我說話」！副教授崩潰提告跟騷法

被遺忘的餛飩！花蓮翁下車才知糟了　警車急追公車攔停追回

騙豬仔前往柬埔寨逼做詐騙！人蛇女總務現世報　關進看守所禁見

花蓮女撞毀路邊停車落跑　警調監視器追到她家…這下慘了

夫妻偷超商特愛這獨家炸物　摸走千元「大餐」吃完倒地大睡

被迫檢查購物袋告贏量販店董座　再向小店員求償33萬卻輸了

20多歲女呆坐烤肉店不點餐　業者報警才知「這日子」背後藏洋蔥

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　即將升職卻留妻與大學兒哭斷腸

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

相驗死因結局曝！16歲少女魂斷北宜　身體「這2處」折斷索命

高雄火車站驚傳男子落軌！疑撿手機往下跳　代價恐讓他哭哭

瘋狂女偷拍示愛…打卡「他跟我說話」！副教授崩潰提告跟騷法

被遺忘的餛飩！花蓮翁下車才知糟了　警車急追公車攔停追回

騙豬仔前往柬埔寨逼做詐騙！人蛇女總務現世報　關進看守所禁見

花蓮女撞毀路邊停車落跑　警調監視器追到她家…這下慘了

夫妻偷超商特愛這獨家炸物　摸走千元「大餐」吃完倒地大睡

被迫檢查購物袋告贏量販店董座　再向小店員求償33萬卻輸了

20多歲女呆坐烤肉店不點餐　業者報警才知「這日子」背後藏洋蔥

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　即將升職卻留妻與大學兒哭斷腸

普神生涯累積2211打點　差3分追平貝比魯斯史上第2紀錄

快訊／今本土+43241！新北8789例最多　各縣市分佈曝

浪貓進屋躲颱風　他驚見詭異「大鼠」猛嗑貓食一查竟是保育類動物

高雄又一間日系咖啡廳！蛋糕軟糯不膩口　搭配乳霜更添酸甜滋味

快訊／本土疫情連一週上升！今增43241例、62死

太陽能車「7個月免充電」曬1天跑70KM！流線外型創超低風阻係數

白金漢宮釋出最新官方照！威廉凱特走進王室核心　不見哈利梅根

台中超夯牛肉麵！厚切牛頰飄花椒香　麵條吸滿湯汁還淋上邪惡蛋液

重陽節必知6大禁忌「兩男忌談公事」　女兒回娘家記得帶2物品

英男收留烏克蘭妹！私奔到分手只花4個月　她小三當不成…要回國了

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

社會熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

16歲少女自摔斷魂北宜　家屬：水泥車司機沒即時煞車

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

狼父浴室內硬上女兒　只為檢查是否處女

獨／新店咖啡商遭4槍爆頭　絕命內幕曝光

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

台南男失蹤1天…友人見他「推土機重壓」氣絕

獨／少女北宜遭輾死　IG帳號突增20個

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！　為尋歡狠騙髮小

快訊／苗栗中興工業區今晨大火　廠房全面燃燒

快訊／國3苗栗西湖段火燒車！焦黑濃煙狂竄

更多熱門

相關新聞

小孩被蚊子叮！恐龍家長要求調監視器　網看傻

小孩被蚊子叮！恐龍家長要求調監視器　網看傻

近來天氣仍相當悶熱，戶外總有許多蚊蟲飛來飛去，難免會被咬到。一名網友就抱怨，最近碰到一名恐龍家長，因為小孩在學校被蚊子咬了，所以想要查看監視器，讓他聽了相當傻眼。文章曝光後，網友紛紛表示「又被刷新三觀了」。

亂停車擋出入！屋主「20字嚴厲警告」　網卻笑翻

亂停車擋出入！屋主「20字嚴厲警告」　網卻笑翻

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

自私婆家當路霸　媳曝超扯行徑：全家都不認錯

自私婆家當路霸　媳曝超扯行徑：全家都不認錯

不管監視器正在拍　色男猥褻判刑定讞

不管監視器正在拍　色男猥褻判刑定讞

關鍵字：

撞毀路邊停車落跑監視器慘了

讀者迴響

熱門新聞

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

16歲少女自摔斷魂北宜　家屬：水泥車司機沒即時煞車

頂大畢業「交往私校男友」！媽一聽學歷哭了

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面