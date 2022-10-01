小孩在學校被蚊子叮！恐龍家長要求「調監視器」　網看傻：刷新三觀

▲小孩在學校被蚊子咬。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近來天氣仍相當悶熱，戶外總有許多蚊蟲飛來飛去，難免會被咬到。一名網友就抱怨，最近碰到一名恐龍家長，因為小孩在學校被蚊子咬了，所以想要查看監視器，讓他聽了相當傻眼。文章曝光後，網友紛紛表示「又被刷新三觀了」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，最近有恐龍家長提出要求，說想要看學校的監視器，學校老師聽到後就好奇詢問「為什麼要看？」沒想到對方竟然回說，因為小孩被蚊子咬到了，所以想看是如何被咬的。他聽到後相當傻眼，表示「請求協助，那個廠牌的監視器可以拍到蚊子？」

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▲家長要求調監視器。（示意圖／免費圖庫Pexels）

不少網友看到後也傻了，表示「以後穿隔離衣上學，選我正解」、「天啊！恐龍家長永遠能刷新我三觀，他們真的沒有極限」、「現在大驚小怪的父母真的很多，真不知道他們以前怎麼活過來的」、「請他帶回家自己照顧，不需要讓他刁難」、「原來現在的蚊子大到可以用監視器看得見？還是現在的監視器強到可以看到蚊子飛去叮誰了？天才家長真的越來越多耶」、「真的怕被蚊子咬不會準備防蚊液，讓小孩帶去喔」。

還有人說，「讓他看吧，什麼都不要表達，不然一句話不中聽就到某基金會參你一筆」、「調那天的監視器，請他自己看囉」、「那就讓他看啊，讓他找蚊子出來啊」。另外，也有網友表示，「請該位恐龍提供能在五公尺外，清楚拍攝到蚊子的監視器購買連結與介紹影片為證，若能提供廠牌跟型號，會跟學校極力爭取裝設保障孩童在校安全」。