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269旅7個月內2官兵輕生　監察院糾正陸軍司令部

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

監察委員王美玉、趙永清今（27日）召開記者會表示，陸軍269旅在短短7個月內發生2位軍士官輕生死亡的悲劇，凸顯軍中仍存在斥責的領導管理文化與不當管教、心輔流於形式，以及志願役變成「不願役」，也凸顯內部管理、後勤作業等疏漏，監察院通過糾正國防部陸軍司令部。

監委所指輕生案分別發生在2019年9月與2020年4月。前者是一名謝姓中士2018年已表達想辦驗退，但經旅勸說，2019年7月調回原單位，但9月因未繳交抄寫軍事準則，遭副排長斥責；謝姓中士回到寢室後，沒有脫下防彈背心，就坐在床邊、兩眼無神，也沒有吃午餐，最後走到庫房以激烈手段自焚輕生。

對此，2位監委調查發現，269旅明知謝姓中士不適應軍旅生活、有退役的念頭，卻因應部隊下基地的任務需求，仍勉強謝中士回歸到原先就不適應的單位，而在歸建後，又沒有給予協助輔導，一再指摘，讓謝姓中士更加不適應軍旅職務，不僅凸顯269旅相關主管人員管教不當、督導不周，也凸顯國防部現行的志願役不適服役處理機制，在基層部隊有留人壓力之下，造就「不願役」，最終造成憾事。

另2020年4月的軍官輕生案，死者是一名義務役轉義務役的黃姓中尉。監委指出，黃姓中尉擔任旅部連保養排排長，且是聯合二級廠廠長，但他接任時無任何交接清冊資料，也欠缺足夠專業職前訓練，加上副旅長陳銘輝到任後，沒有落實副廠長職務的實質代理，甚至旅部連的體能訓練工作，從原本的輪派方式，改由指定黃姓中尉來擔任；黃姓中尉為能完成任務與工作，從2020年2月起不僅疲於夜間作業加班，甚至到凌晨，放假時還在營工作，也經常晚歸寢室，必須靠著提神飲料消除疲勞，隔天清晨5時50分還要帶體能訓練，明顯超過體能負荷。

監委又指，黃姓中尉在帶隊訓練時，卻還遭到部屬當眾嚴厲斥責，更因為工作而承受269旅主管人員指摘責難、遭到部屬質疑、或者以敷衍、不配合、甚至形同以下犯上的態度與言語相對，也曾被排入輪值衛哨勤務，完全處在一個充滿敵意、不友善的工作環境。對於黃姓中尉輕生，查案監委說，不難想像他承受了極大的工作壓力與身心疲累，也飽受言語的欺凌。

另外，2位監委也發現，269旅對所屬軍士官兵心輔工作，以及內部管理與後勤管制等作業，有重大疏漏。從謝姓中士及黃姓中尉在269旅的遭遇與處境，凸顯軍中仍存在著斥責的領導管理文化與不當管教行為、心輔流於形式、對於軍士官軍旅生活適應的協助輔助機制嚴重失靈與僵化、為求表現而採行違規與失當的業務管制舉措、軍官還在自掏腰包買料件以因應改正裝檢缺失、頻於夜間作業與加班趕製資料、人力不足與異動頻繁以致長期缺額、業務代理又虛應故事、不適服輔導機制在基層部隊的窒礙難行等問題。

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