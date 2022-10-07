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登山女神被爆當小三！「1現象」讓律師超傻眼　網：三觀扭曲

▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

▲曾格爾被控當小三，約炮富商。（圖／翻攝自臉書／曾格爾 Grace Tseng）

記者周亭瑋／綜合報導

「登山女神」曾格爾被鏡週刊報導，約已婚富商泡湯過夜，氣得正宮提告求償200萬，眼看不少粉絲、網友反替小三打氣，律師李怡貞傻眼PO文，而網友們也紛紛感嘆，「是不是道德倫理被死當了」、「現在年輕一點的都在想什麼」。

正宮日前指控，曾格爾用盡心機侵門踏戶，在外將自己包裝成女性之光，背地裡卻用最物化女性的方式取得資源。心碎千字文引爆輿論，而處在風口浪尖上的曾格爾也跳出來喊告。

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隨著曾格爾發文喊冤，許多粉絲留言幫補血，「加油加油，別被花邊新聞擾亂這過人的天分」、「加油，不要理會他們」、「說實話，都為台灣爭光了，就一個人夫的花邊新聞，不管真假，都不重要了」。

看到這些言論，律師李怡貞直言，「用膝蓋想也知道，原配是什麼身分地位，需要用濫訴的手段，跟妳一個區區抖內約炮爬山仔瞎攪和嗎？」

▲李怡貞傻眼發文。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

▲李怡貞傻眼發文。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

她更忍不住驚呼，「這年頭死不認錯，討拍還一直被加油是怎麼回事？」對此，網友們也傻眼表示，「奧梨子假蘋果的概念...三觀都歪了」、「這年頭就是錯不認錯，還要硬拗到對」、「爬山沒有錯，錯的是不該妄想爬上別人辛苦建立的江山」、「太多人的價值觀全扭曲了」、「爬枕頭山還爬得義正詞嚴的，有沒有倫理道德啊」。

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