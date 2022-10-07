被酸30歲像40歲！登山女神「IG照片會說話」素顏模樣曝光

▲網友親友貼出曾格爾未修圖的照片。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／劉維榛報導

29歲台灣之光「登山女神」曾格爾被鏡週刊踢爆，她為了170萬攻頂贊助，私約富商人夫泡湯，正面形象一夕全毀。對此，一名自稱是正宮的親友，貼出曾格爾無修圖照片，接著指控「30歲長得像40歲。」而實際翻出曾格爾IG照，也能一查她的素顏真實面貌。

富商正宮透過iPad意外抓到老公與曾格爾的偷吃鐵證，氣得她淚訴，「一個29歲的女性，為何會看上大她26歲的大叔？在只見過幾次面的狀況下是什麼樣的情誼？我本來一直想不透這個情節。」如今正宮硬起來提起「侵害配偶權」之訴訟，並對曾格爾求償200萬元。

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▲曾格爾常帶妝登頂。（圖／翻攝曾格爾IG、粉專）



偷吃風暴越演越烈，一名自稱是正宮好友的網友在PTT貼出曾格爾無修圖照片，接著開酸「小三可能攻頂離紫外線太近，30歲長得像40歲，只能靠修圖來營造網美形象，看來她登山之餘就是在學習修圖技巧。」

事實上，翻開曾格爾的IG照片，她大多是帶妝登頂，渾圓大眼、修長的睫毛與豐潤雙唇讓人印象深刻，尤其她攀登遇上暴風雪時，還能見睫毛也結冰了，看得出她嫁接假睫毛的習慣。

至於曾格爾素顏的真實模樣，在IG各種生活紀錄照中也能找出幾張，像是去年11月她拿著聖母峰登頂證書的合照、高山上泡茶微笑照等。

▼曾格爾在IG貼出她的素顏照。（圖／翻攝曾格爾IG）

