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找人妻開房間遭發現　男瞎扯被徵信社跟蹤太害怕「才投宿飯店」

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男子偷吃人妻被逮到，反控人夫是同性戀，還設局仙人跳。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者翁子皓／台中報導

楊姓男子2019年11月邀約陳姓人妻一同前往宜蘭某飯店住宿，而遭陳女丈夫告上法院，一審被判需賠償陳夫20萬元，楊男不服上訴，向法官喊冤自己遭陳夫設計「仙人跳」，簽下500萬元本票，還表示陳夫是同性戀，多次鼓勵他與陳妻交往、發生性行為。高院審理後駁回上訴，楊還是要賠償20萬元。

判決書指出，楊姓男子2019年11月4日凌晨與陳姓人妻前往宜蘭「開房間」，結果隔天吃早餐時，正好被陳姓人夫給撞見，被氣急敗壞的陳夫提告，之後遭法官判處要賠償20萬給陳夫，楊男上訴。

楊男表示，陳夫是同性戀，屢屢以明示、暗示方式鼓勵他與陳妻交往、發生性行為，他以為陳妻與陳夫兩人已經離婚，於是與她交往，不料這一切都是陳夫精心設下的「仙人跳」陷阱，害他在2019年9月21日被徵信社人員抓姦在床，被迫簽署500萬元本票。

楊男供稱，2019年11月4日為了解決此事，邀陳妻前往無人可以聽聞討論內容的夜市討論，但後來2人發覺遭徵信社人員跟蹤，擔心安全受到威脅，於是進入夜市附近的飯店投宿，還特地挑了有兩張雙人床的大房間，他也堅稱與陳妻並非男女朋友關係，當日也沒有發生性行為。

二審合議庭法官認為，楊男與陳女獨自在飯店共處一夜，直到次日白天才離去，已逾越一般同事、朋友的社交程度，超出社會大眾能容忍的範圍，此外雖無法證實陳男是否因是同性戀，曾鼓勵楊男與陳妻交往，但從楊男第一次被抓姦時，就可以得知，陳夫明確反對楊男與陳女有不正常男女關係，因此判楊男敗訴，還是要賠償陳夫20萬元，全案確定。

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