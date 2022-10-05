不准死在這！全球唯一「禁止出生死亡」小鎮　孕婦生產前要離開

▲朗伊爾城的民眾在玩蹺蹺板。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

位於北極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard）是挪威最北端的領土，其首府朗伊爾城（Longyearbyen）地處北緯78度，更是人類最北方的定居地。這座冰霜之島上有個奇怪的規定，那就是「禁止死亡」，目的其實是為了阻止病毒擴散。

據《每日星報》報導，斯瓦巴群島位於北極和挪威之間的某處，距北極1046公里，距挪威大陸804公里，斯瓦巴群島的朗伊爾城（Longyearbyen）聲稱是全球的最北端的城鎮，這裡每年有長達4個月的永晝與永夜；冬季時，平均氣溫僅零下17度，所有事物都處於冰凍狀態。

斯瓦巴群島擁有廣大的荒野地區，有許多北極熊和馴鹿等動物四處遊蕩，而在島上禁止民眾養貓，因為當局要保護豐富的鳥類生態。據《Oddity Central》報導，從禁令開始後，在島上只有一隻叫「凱莎」的貓，大家不清楚牠的主人是誰，只知道是一名俄羅斯人帶來的，將凱莎登記為「狐狸」繞過貓禁令，當局也從未懷疑過牠的真實身分。

▲島上只有一隻貓，被登記為「狐狸」類別。（圖／翻攝Peter Sobolev臉書）

朗伊爾城的導遊聲稱，在該地死亡是違法的，這說法看似開玩笑，但背後原因複雜。由於氣候酷寒，斯瓦巴群島上就連土壤也是「永凍土」，在這種狀態之下，人類死亡後即使下葬遺體也不會腐化，曾有埋了80年的遺體被挖出後仍完好，甚至仍保有當初流感的痕跡，因此斯瓦巴群島是個「不允許死亡」的地方，任何來到這裡的人都得保證自己的身體健康。不過在某些特殊情況下，民眾可以火化家屬的遺體放入鎮上的骨灰盒中。

朗伊爾城於1950年立法，任何即將病死的居民都必須送回挪威本土等待臨終，即便意外身亡，也禁止在島上下葬，就連行將就木的老者也必須離開；島內雖然有酒吧、餐館、學校和大學，但沒有產房，所以孕婦也不准在島上分娩，要在分娩前1個月去挪威。

此外，來斯瓦巴群島的旅人，必須要帶槍支，因為隨時會遭受北極熊襲擊，據了解，從1970年以來，該地發生了5次襲擊事件，其中一名婦女在朗伊爾城峽灣對面的一個營地，遭遇北極熊襲擊受傷；也有一名男子被北極熊攻擊後身亡，而北極熊也因此被射殺。

▲北極熊警告標誌。（圖／達志／美聯社）

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