出差3個月！回台「女友懷孕10周」　他一算時間崩潰：天堂掉地獄

▲男網友發現女友的懷孕時間對不上。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

綠光罩頂？一名男網友表示，他很想要有個孩子，所以和女友都特意不避孕，可努力了一陣子，還是沒有懷孕的跡象，直到他出差3個月回來，女友終於懷孕，但時間怎麼樣都不對，讓他擔心肚子裡的骨肉不是親生的。

原PO在臉書《靠北女友2.0》提到，他一直很想要有小孩，因此和女友都沒有避孕，但是肚皮依然沒有動靜，到醫院檢查後，發現精子活動性很差，而且量很少，因此之後也沒那麼強求。後來他要到海外岀差3個月，回台灣後得知女友懷孕的消息，當下十分高興，但算了一下發現怎麼樣都不對。

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原PO透露，女友懷孕10週，但是他出差3個月，外加有2週左右沒有行房，總共14週的空窗期，讓他突然有種從天堂掉到地獄的感覺，忍不住懷疑女友是不是岀軌，但自己又很愛她，這樣的消息感到進退兩難，「還是說我對於週期有算錯？」

此文一出，引發熱烈討論，網友紛紛留言建議，「懷孕週數是根據最後一次月經的第一天計算的。請放心愛對方，問醫生會得到更好的解說」、「沒事，你的精蟲爬比較慢而已」、「要不要把疑惑問醫生？還是直接問女友？如果真愛她，請拿出勇氣澄清，不要讓疑惑成為你們之間的未爆彈」、「跟女友說要驗DNA，看她啥反應」。

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