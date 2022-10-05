兒外出打工19年沒消息　竟是「躺在家中後院」

▲一名男子外出打工19年沒回家，結果竟是被埋在後院。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

婚姻是迎向幸福的結局，還是墳墓？中國河北有一名男子，婚後時常遭到妻子的打罵，直到後來他「外出打工」，整整19年都沒有回家，父母還以為是因為工作忙碌，但後來發現，其實兒子一直躺在後院。

綜合陸媒報導，河北省一個村莊中有對夫婦，他們生了2個兒子，大兒子懂事開朗，長大後成家立業，過上穩定的生活，但小兒子性格內向，能力也不算強，一直處於單身狀態。兩老費盡心思，為了小兒子的婚事，終於找到合適的老婆，但沒想到女方態度囂張跋扈，婚後不斷對小兒子打罵，更是對這個家的貧窮落後感到不滿，兩老受不了決定搬出去，怎料夫妻倆吵得更兇。

▲夫婦幫小兒子相親找老婆，卻是悲劇的開始。（圖／翻攝自網易新聞）

直到1996年，媳婦透露老公因為吵架氣不過，就去外地打工。兩老雖然心存疑惑，還是相信了，但是隨著時間一天一天過去，小兒子從來沒有回家過，也沒聽到他的消息，一轉眼到了2015年。某天他們準備修繕一下老屋，卻在後院挖出一具白骨，嚇得立刻報警處理，經過鑑定，確認屍骨就是小兒子，而媳婦的嫌疑最大。

▲老夫婦發現後院有具白骨。（圖／翻攝自網易新聞）

老婆在進行審訊的時候，一開始還聲稱不知道，但說的話漏洞百出，最終迫於壓力才認罪。她提到，當年2人因為一次的劇烈爭吵，憤怒之下用繩子將丈夫給活活勒死，並埋屍在後院，謊稱丈夫出去打工。如今案情真相大白，她流下懊悔的眼淚，坦言：「後悔，當時就已經後悔了」。

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