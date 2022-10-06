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蒜頭泡醋變綠的！他急問可喝嗎　老饕曝是極品

▲▼大蒜,蒜頭。（圖／記者許展溢攝）

▲許多人家中都會常備大蒜。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李芷萱／綜合報導

蒜頭可以用在許多料理之中，是許多人廚房裡的常備品。一名網友先前上網詢問，泡了一罐蒜頭醋，可是顏色有點綠綠的，不知道還能不能食用？意外引來許多老饕留言：「簡直是極品」、「好漂亮的顏色」，還有網友好奇詢問做法，他也大方分享食譜。

從原PO在《我愛全聯-好物老實説》貼文可看出，在桶子中泡著醋的蒜頭和一般看到的蒜頭顏色不同，也讓他忍不住問「還可以喝嗎？」許多網友看見後紛紛稱讚簡直是極品，「綠綠正常，過幾天就正常了，別擔心」、「極品啊！這個是極品臘八蒜啊」、「（認真說）這顏色最好了」、「很成功」、「這是正常的喔！我每年都泡，剛開始也以為是壞掉了。」

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還有人跟原PO求食譜，原PO也大方分享，「蒜頭、陳年醋、冰糖的比例是1：1：1，可以的話買去皮大蒜，不然剝起來會讓你痛哭流涕」。另外，食藥署先前也曾針對「蒜頭變綠色還可以吃嗎？」做解答，「長久貯存的大蒜切開或壓碎，放置一段時間後，也會變成綠色大蒜，但有時相同的反應也會產生藍色的大蒜，這是因為異蒜胺酸量不足的緣故，為正常現象。」

▲▼翻攝自我愛全聯-好物老實説

▲許多老饕喜歡吃臘八蒜。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

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