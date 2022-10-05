花蓮2男販毒被逮　住處搜出毒咖啡包愷他命...贓物現金擺滿桌

▲▼警方在嫌犯住處查獲毒品咖啡包、愷他命、現金及相關做案證物。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊針對轄內毒品犯罪積極掃蕩查緝，日前破獲一起毒品咖啡包販賣案，現場逮捕2名犯嫌，同時在嫌犯住處查扣毒品咖啡包、K他命、現金及相關做案證物，全案依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌移請花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮縣警察局刑事警察大隊日前接獲線報，有不法集團在花蓮地區販賣毒品咖啡包，經蒐證齊備時機成熟，9月27日上午，持花蓮地方法院搜索票，至犯嫌住處進行搜索，當場緝獲蔡姓等2名嫌犯，查扣黑色包裝毒品咖啡包110包（294.8公克），白色包裝毒品咖啡包30包（108.6公克）、K他命2小包（1.79公克），現金新台幣3萬700元及手機2支、FM2藥丸23顆、分裝袋1批等證物。

▲2名嫌犯當場遭逮捕並依毒品危害防制條例罪嫌移請偵辦。

毒咖啡包中通常都含有PMMA及其他毒品，例如硝西泮、一粒眠等，因為PMMA是中樞神經興奮劑，而一粒眠等是中樞神經抑制劑，混和在一起服用對身體的危害非常大，加上青少年服用毒咖啡包，常會搭配酒精或笑氣更加危險，

花蓮縣警察局局長戴崇贒呼籲家長要多關心子女，毒咖啡包價格便宜、包裝時尚，很容易被年輕人所接受，子女如有長期嗜睡、情緒起伏很大或異常亢奮等，可能是涉毒徵兆，要提早因應。另青少年朋友，切勿因同儕壓力或好奇心而輕易嘗試施用毒品或毒品咖啡包，以免誤己誤人，後悔莫及。