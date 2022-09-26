獨／最貴烤肉！高雄男趕過中秋忘鎖車門　借來的23萬急用秒遭竊





▲高雄市一名男子偷竊車內財物23萬，被害人為了趕吃中秋烤肉，忘了鎖車門 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名陳姓男子為了要趕吃中秋烤肉，把車停好之後忘了鎖門，結果擺在車內的23萬現金遭到偷走，還好老天有眼！陳姓男子停車的地方有路口監視器，整個偷竊過程不但拍得清楚，嫌犯的臉也明顯能辨識，警方順利抓人，取回剩下的18萬贓款。

這起案件發生在12日，陳姓男子到派出所報案，表示自己放在車內的23萬現金被偷了，真的很著急！因為這筆23萬現金是前一秒才跟人家借來的，有急用；警方受理案件後發現「真的是賊心該敗」，陳男停放位置剛好有路口監視器，不但拍下整個作案過程，就連嫌犯的臉都是清楚的，「電火球」髮型是明顯的特徵。

▲高雄市一名男子偷竊車內財物23萬，「電火球」特徵明顯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子偷竊車內財物23萬，犯案離去身影。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過比對之後，確認嫌犯是一名林姓慣犯，警方展開追查，但因林姓慣犯居無定所，到處犯案，所以要抓他真的很不容易，專案人員在16日逮捕林嫌，順利在他的住處找到剩下的贓款18萬元。

轄區分局長在破案後特別關心這個案子，忍不住問被害人，23萬明明有急用，還是借來的，下了車為何不鎖門？被害人說：「因為趕著要吃中秋烤肉」，這個答案差點讓分局長吐血，最後全案依照偷竊罪嫌移送。