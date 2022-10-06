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LINE四大更新上線　iPhone鎖定介面一秒開LINE超方便

▲LINE更新出爐。（圖／取自LINE）

▲LINE更新出爐。（圖／取自LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE推出最新12.16.0更新，目前iOS已於9月29日上線、Android將於9月29日起批次釋出、10月4日全部上線。此次更新有四大重點，包含錢包頁面新增LINE Bank 帳戶餘額快點查、直接將活動訊息設為置頂公告、LINE VOOM全螢幕直式觀影體驗、可於iPhone鎖定畫面中新增LINE小工具。

LINE Bank將用戶最常使用的金融服務，直接呈現在「LINE錢包」的「帳戶餘額」中。透過「LINE Bank帳戶餘額快點查」功能，LINE Bank客戶可一鍵喚起使用頻率最高的「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等具有社交性質的金融服務，更能於啟用後，在LINE App「錢包」帳戶餘額查詢處，快速查看在LINE Bank的主帳戶可用餘額。

第二則是在聊天室中有許多好用的延伸功能，像是投票、挑日子、活動等。現在在聊天室中長按該活動，跳出選單新增了「設為公告」的按鍵，可以快速置頂，不怕被洗版。適用一對一與群組聊天室。

LINE VOOM介面也全面優化，LINE VOOM「全螢幕直式觀影體驗」正式上線，匯集熱門長短影音，以瀑布流方式呈現，讓每支影音連續播放不中斷，還可搭配智慧推薦、追蹤功能，讓用戶輕鬆獲得最佳手機觀影體驗。此外也將回應的按鍵（按讚、留言、分享、聲音）收納在畫面右側，點選更方便。

▲鎖定畫面新增LINE小工具。（圖／取自LINE）

▲鎖定畫面新增LINE小工具。（圖／取自LINE）ˇ

此外，也針對iOS 16推出新功能，iPhone用戶更新到iOS 16後，在鎖定畫面可新增LINE小工具，設定後在鎖定畫面一點就可秒開LINE，開啟LINE少了好幾個步驟，更加方便。

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