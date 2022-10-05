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手機給女友看！花心哥「靠LINE這功能」偷吃：不會被懷疑　網戰翻

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男方會把好友隱藏起來。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE因為功能齊全，很受台灣人歡迎，不過近日就有一名女網友發文表示，她在學校認識了一個男性朋友，對方雖有女友卻繼續和其他女生曖昧，而未被抓包的關鍵就在於LINE的「隱藏名單」功能。貼文曝光後，隨即引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「絕對要看男友的LINE隱藏」為題發文，提到她近日認識一位男性，對方雖然有女友，但仍和其他女生曖昧，甚至還曾偷約出去發生關係。該男透露，他的手機都會給女友看、會隨時報備行程，加上兩人每天都會見面，所以對方根本不會懷疑他，而最重要的是，他和那些曖昧的女生都是用LINE聯繫，只要隱藏好友就不會被抓包。

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原PO得知後不禁直呼，原來LINE的「隱藏名單」功能這麼可怕！她也奉勸其他人，就算另一半都會報備行程，也願意交出手機、互相定位，最好還是看一下LINE的「隱藏名單」，這樣一來就能更信任男友，或是藉此擺脫渣男。

▲▼LINE,回訊息,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲底下網友戰翻。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「過來人經驗，男友對我超級、超級好，每天接送、報備，訊息除了在上班，能秒回就會秒回，但打開隱藏發現喝茶紀錄」、「之前就是這樣發現男朋友跟別的女生曖昧」、「在剛交往時，看過男友的隱藏名單，結果真的看到一個綠茶」。

不過也有些網友傻眼，「這什麼毫無隱私權的噁心想法」、「那麼累幹嘛交往」、「學會放過自己吧，疑神疑鬼、查東查西，再怎麼會查，要出軌的一樣會出軌」、「當侵害彼此隱私權的時候，信任就已經不復存在了，這時候還有繼續走下去的必要嗎」。另也有網友表示，「有些聰明一點的直接刪除，連痕跡都不會留」、「聰明的會有兩支手機，多辦一個門號也不貴」、「真的懂藏的就雙手機了，誰還在跟你隱藏」。

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