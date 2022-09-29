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盜圖假冒區長詐騙不成　高雄老司機里長嗆：不是該主持反詐騙會議

▲▼高市20區長照片被冒用騙里鄰長！　反被嗆「快一點、不是要主持反詐騙會議」。（圖／讀者提供）

▲里長反問假冒者「不是要主持反詐騙會議？」（圖／讀者提供）

記者許展溢／高雄報導

高雄市有20名區長照片日前遭人盜用，用來設立新的LINE帳號，接著傳訊息給鄰里長，大多先是問好，最後企圖詐騙，還好目前沒人受騙，而不少里長透露這兩天確實都收到了，有幾位資深里長一看就是騙人的，還故意跟對方聊起天，先把他們的相關資料騙到手，再向警方報案。針對此案高市刑大已經展開調查，初步判斷IP來自境外。

高市民政局指出，高市共有38個行政區，目前知道的就有20個區長的照片全被冒用，這些人利用區長的照片創新的LINE帳號，逐一搜尋鄰里長後並加入，這幾天台中、台南陸續都有相關情況傳出，有些區長已報案，目前警方偵查中，已請區長一定要跟通知鄰里長呼籲，千萬不能加不明來源的LINE。

▲▼高市20區長照片被冒用騙里鄰長！　反被嗆「快一點、不是要主持反詐騙會議」。（圖／讀者提供）

▲▼這名里長先跟對方聊天，假裝自己上當。（圖／讀者提供）

▲▼高市20區長照片被冒用騙里鄰長！　反被嗆「快一點、不是要主持反詐騙會議」。（圖／讀者提供）

不少里長受訪都說，是昨天(28日)晚上收到的，模式跟之前的詐騙滿像的，先提到自己的帳號被盜了，要求重新加入。有里長表示，「其實這一看就是騙人的啦」，因此故意跟對方聊天，看這些詐騙的人會接著說什麼。而有里長則說，向警方報案前有故意先順著對方走，假裝自己真的要轉帳過去了，更要對方「快一點」，接著騙到他們的帳號。

而根據部分里長的截圖看，假冒者大多在問好後，要里長們隔天到公所，因為有新的政策要宣布，有里長反問：「明天10點不是你會主持一個反詐騙的會議嗎？」對方竟還回「讓你來還有其他事商討」。

▲▼高市20區長照片被冒用騙里鄰長！　反被嗆「快一點、不是要主持反詐騙會議」。（圖／讀者提供）

▲里長故意說「長官可以快一點嗎」，將對方帳號騙到手再報案。（圖／讀者提供）

對於這樣的手法，高市刑大表示，以前沒有類似的詐騙方式，算是新的模式，由於利用區長身份騙里鄰長，若每一個都借個3、5萬，其實滿容易被騙的，不過，還好目前大家警覺心高，還沒有受騙案例，目前查出IP來自境外，已有3、4個縣市有此情況，相關證據將提供給刑事局。

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