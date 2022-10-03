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台灣人為何愛用LINE？　網揭「崛起2原因」：吸引一群人

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲台人愛用LINE。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE在台灣是相當受歡迎的通訊軟體，許多人都透過它來聯繫情感、交辦公事。對此，就有網友不禁好奇拋問，LINE當初是如何成為台灣主要的通訊軟體呢？貼文曝光後，引發一波討論，其中不少網友都點出關鍵2原因。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「LINE如何成為台灣主要通訊軟體」為題發文，提到微信（Wechat）功能越來越強大，且介面乾淨舒服；而WhatsApp簡單好用。與兩者相比，LINE有很多消費性功能，且還時不時有騷擾通知，為什麼卻能在台灣成為主流通訊軟體？

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▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲網友誇讚LINE的貼圖可愛。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，不少網友點出原因，「有貼圖，女生愛用，導致用戶大增」、「貼圖吸引女生，男生被迫跟進」、「因為貼圖可愛」、「饅頭人跟詹姆士可愛啊」、「貼圖，妹子愛用」、「早期貼圖就吸引一群人了」、「智慧型手機崛起，MSN自爆，LINE又有潮潮可愛的貼圖就崛起了」、「貼圖吧！太好用了」、「熊大、兔兔可愛」、「桂綸鎂代言+貼圖吧」。

另外還有網友認為「免費」也是關鍵，「免費貼圖」、「免費貼圖拉走用戶」、「對手要收錢就沒人想用了」、「WhatsApp那時候收費，我也是WhatsApp跳LINE的」。還有些網友回應，「因為只有一個音節，長輩好記又好念」、「因為名字單音好記」、「不知道，但用戶多，你不用也不行，總不能要求老闆、朋友、親戚一起換其他的」。

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