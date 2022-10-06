新疆啟用離疆人員電子證明！出疆需簽「承諾書」　24小時被追蹤

▲新疆疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆冠病疫情反彈，繼4日宣佈暫停全疆離疆客運列車後，5日啟用離疆人員電子證明，並要求出疆人員簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》。官員強調，各地要確定專人實行24小時全天候服務，及時完成審核，督促出疆人員填寫並簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》，並做好後續跟蹤指導和服務。

據《天山網》消息，10月5日晚，自治區人民政府新聞辦公室召開疫情防控工作新聞發布會稱，當前新疆全區疫情形勢複雜，部分涉疫地區反彈明顯，要舉全疆之力堅決果斷、快速高效處置疫情，把防外溢作為當前疫情防控的重中之重，同時啟用離疆人員電子證明，確保符合條件的申請人員安全有序離疆，各地要確定專人實行24小時全天候服務，督促出疆人員填寫並簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》。

新疆衛生健康委副主任伊爾扎提·扎達說，各地需著力提高核酸檢測、流調溯源、轉運隔離、劃分風險等級和信息報送等工作的能力和效率，持續提升防控的科學性、精準性、針對性，杜絕簡單化、「一刀切」、層層加碼等過度管控。

他強調，要保障群眾生產生活物資供應，確保就醫保學暢通、物資貨源供給充足、物流運輸暢通、轄區生活物資精準配送，群眾正常生活保障有力。

針對當前「非必要不離疆」政策，扎達回應，當前自治區從嚴從緊從細加強對機場、火車站、交通路口等離疆交通場站管控，儘快遏制疫情外溢勢頭。同時，對於符合離疆條件的人員，政府緊急開通了出疆申報功能並啟用離疆人員電子證明，確保符合條件的申請人員安全有序離疆。

他說，無疫情的地（州、市）縣（市、區）人員，需由個人提供7日內無高中低風險區旅居史承諾書，所在縣（市、區）疫情防控指揮部出具電子離疆證明，持48小時兩次（每日一次，最後一次核酸採樣在出疆前24小時以內）核酸檢測陰性證明和新疆政務健康碼綠碼，在離疆交通場站和公路卡口，由醫務人員對符合離疆條件人員再進行一次單人單管核酸檢測和抗原檢測，憑陰性結果離疆。

對於有外出就醫等特殊需求的人員，可由縣級疫情防控指揮部組織專家評估，地州級指揮部審批出具電子離疆證明後，報自治區指揮部備案。其中，需要進京的人員，則由自治區疫情防控指揮部與首都嚴格進京管理聯防聯控機制進行溝通協調一致後方可出行。