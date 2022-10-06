　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新疆啟用離疆人員電子證明！出疆需簽「承諾書」　24小時被追蹤

▲▼新疆疫情。（圖／CFP）

▲新疆疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆冠病疫情反彈，繼4日宣佈暫停全疆離疆客運列車後，5日啟用離疆人員電子證明，並要求出疆人員簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》。官員強調，各地要確定專人實行24小時全天候服務，及時完成審核，督促出疆人員填寫並簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》，並做好後續跟蹤指導和服務。

據《天山網》消息，10月5日晚，自治區人民政府新聞辦公室召開疫情防控工作新聞發布會稱，當前新疆全區疫情形勢複雜，部分涉疫地區反彈明顯，要舉全疆之力堅決果斷、快速高效處置疫情，把防外溢作為當前疫情防控的重中之重，同時啟用離疆人員電子證明，確保符合條件的申請人員安全有序離疆，各地要確定專人實行24小時全天候服務，督促出疆人員填寫並簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》。

新疆衛生健康委副主任伊爾扎提·扎達說，各地需著力提高核酸檢測、流調溯源、轉運隔離、劃分風險等級和信息報送等工作的能力和效率，持續提升防控的科學性、精準性、針對性，杜絕簡單化、「一刀切」、層層加碼等過度管控。

他強調，要保障群眾生產生活物資供應，確保就醫保學暢通、物資貨源供給充足、物流運輸暢通、轄區生活物資精準配送，群眾正常生活保障有力。

針對當前「非必要不離疆」政策，扎達回應，當前自治區從嚴從緊從細加強對機場、火車站、交通路口等離疆交通場站管控，儘快遏制疫情外溢勢頭。同時，對於符合離疆條件的人員，政府緊急開通了出疆申報功能並啟用離疆人員電子證明，確保符合條件的申請人員安全有序離疆。

他說，無疫情的地（州、市）縣（市、區）人員，需由個人提供7日內無高中低風險區旅居史承諾書，所在縣（市、區）疫情防控指揮部出具電子離疆證明，持48小時兩次（每日一次，最後一次核酸採樣在出疆前24小時以內）核酸檢測陰性證明和新疆政務健康碼綠碼，在離疆交通場站和公路卡口，由醫務人員對符合離疆條件人員再進行一次單人單管核酸檢測和抗原檢測，憑陰性結果離疆。

對於有外出就醫等特殊需求的人員，可由縣級疫情防控指揮部組織專家評估，地州級指揮部審批出具電子離疆證明後，報自治區指揮部備案。其中，需要進京的人員，則由自治區疫情防控指揮部與首都嚴格進京管理聯防聯控機制進行溝通協調一致後方可出行。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°
「山間神獸」跑進台中社區！一蹬踩過特斯拉　4機車全倒
快訊／柔道男神楊勇緯擊敗東奧銅牌　晉級世錦賽4強
三重警打錯人！新北局長出面拍肩　他全程「點頭+微鞠躬」不領情
快訊／國安基金進場57天　砸112億護盤
快訊／托兒所狂殺38人　泰國前警官「殺妻兒後輕生」
23歲男被打死「陽光帥照曝光」　身材壯碩「扛冰箱到1-3樓」
LINE四大更新上線　iPhone鎖定介面一秒開LINE超方
快訊／泰國托兒所大規模槍擊！　至少32人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新疆啟用離疆人員電子證明！出疆需簽「承諾書」　24小時被追蹤

史上嫁最遠公主！走了2年才抵達和親國…到時老公已死了

大白「持槍」與民對峙！西雙版納封城遊客困機場　警民衝突影片曝

搭高鐵隔壁女乘客「怪怪的」　他警覺報案…救下被拐男嬰破奇案！

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵：怎麼可以這樣喝

日增1188例！陸十一長假將結束各地防控升級　北京禁疫區人員返回

台灣媽「要求男子讓座」給小孩！惹火港人當場對嗆　港鐵吵架片曝

海口突下令「全市靜態管理」！ 人員不得外出、公共交通停運

金牌體操美少女「停止訓練發福5公斤」　慘遭陸網友酸：快減肥

準爸爸「孕吐10多天」　她開心狂吃看到笑出來：謝謝寶寶

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

2個月大寶寶偷學媽打哈欠　被發現後奶音回：嗯對啊❤

新疆啟用離疆人員電子證明！出疆需簽「承諾書」　24小時被追蹤

史上嫁最遠公主！走了2年才抵達和親國…到時老公已死了

大白「持槍」與民對峙！西雙版納封城遊客困機場　警民衝突影片曝

搭高鐵隔壁女乘客「怪怪的」　他警覺報案…救下被拐男嬰破奇案！

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵：怎麼可以這樣喝

日增1188例！陸十一長假將結束各地防控升級　北京禁疫區人員返回

台灣媽「要求男子讓座」給小孩！惹火港人當場對嗆　港鐵吵架片曝

海口突下令「全市靜態管理」！ 人員不得外出、公共交通停運

金牌體操美少女「停止訓練發福5公斤」　慘遭陸網友酸：快減肥

準爸爸「孕吐10多天」　她開心狂吃看到笑出來：謝謝寶寶

辦公室最無法接受的行為？網點名「1舉動」喊噁：到哪都有這種人

為出國提前熱身！菲律賓長灘島攻略玩法、朝聖日風小島「聖母岩」

週三海鮮日4人同行送生蠔或龍蝦　美福牛排館十週年優惠10／11開跑

《鬥陣特攻2》強制電話認證太擾民　玩家不滿炎上暴雪回應了

沒確診過＝天選之人？研究揭「身體超慘情況」：比一般人還糟糕

快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°C

潘越雲慘跌「整隻手扭曲變形」！　急診送醫曝最新病況

國慶寶寶出示證件免費！北市社教機構雙十連假好康名單曝

SBL冠軍勁旅台銀洋將換人　瑪哈尼正式加盟

輔大旁怪男「硬拉19歲女」！被強制送醫　護花男大生還原經過

iPhone14偵測車禍報案　 警到場「車上6人全慘死」

大陸熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

台灣媽要求男子讓座給小孩！惹火港人當場對嗆

準爸爸「孕吐10多天」　她開心狂吃看到笑出來

金牌體操美少女「發福5公斤」遭酸

搭高鐵隔壁女乘「怪怪的　他警覺報案救下被拐男嬰

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

海口封城！人員不得外出、公共交通停運

史上嫁最遠公主！到了和親國時老公已死

禮金「只收紅包袋一角」！網羨慕：快立法推廣

聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店

大白「持槍」對峙民眾！西雙版納封城遊客困機場

2嫩妹登山探秘境…懸掛400公尺高崖壁上受困

司馬遷筆下「神秘古滇國」遺址新發現 丞相官印封泥出土

更多熱門

相關新聞

基隆次世代雙價莫德納10/7開打

基隆次世代雙價莫德納10/7開打

中央疫情指揮中今（6日）公布國內本土病例，新增4萬6423例，其中基隆新增844例，市長林右昌表示，本市將於10月7、8日在基隆港務分公司1樓，開設次世代雙價莫德納大型接種站，籲請符合次世代雙價莫德納接種資格的民眾到場施打，隨到隨打，65歲以上長者，亦可於大型接種站，同步接種公費流感疫苗。

南投+748：逾萬65+老人打流感疫苗

南投+748：逾萬65+老人打流感疫苗

臨近20大陸各地防控升級　北京嚴禁疫區人員返回

臨近20大陸各地防控升級　北京嚴禁疫區人員返回

海口封城！人員不得外出、公共交通停運

海口封城！人員不得外出、公共交通停運

落實防疫規範不輕忽　林右昌籲完整接種增防護力

落實防疫規範不輕忽　林右昌籲完整接種增防護力

關鍵字：

新疆疫情

讀者迴響

熱門新聞

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

吳亞馨登記結婚！轉行從商甜嫁圈外男友

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

Rain遭爆婚外情「對象是金泰希閨蜜」　公司氣炸提告

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面