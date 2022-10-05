　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆+1047！落實防疫規範不輕忽　林右昌籲完整接種增防護力

▲0518基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（5日）公布國內本土病例，新增5萬4874例，其中基隆新增1047例，全市專責病房空床率41.2%，市長林右昌籲請民眾儘速完成疫苗接種，落實「手部清潔、戴好口罩、咳嗽禮節」個人防護措施，出入人多場所或高感染傳播風險場域，主動配合各項防疫措施。

衛生局叮嚀，BA.5疫情特徵「重複感染」，曾確診民眾仍落實防疫措施，保護自己也保護他人，提醒流感疫苗及COVID-19疫苗，可同時接種，保護肺部呼吸道，市民可就近前往本市合約醫療院所接種，增加防護力。各項疫苗合約醫療院所資訊，請詳參「基隆衛生局」網站。

有關基隆市疫情部分，本市今日1047名確診人數中，包括外縣市通報109例，佔10.41%；其中女性565人、男性482人；若以年齡別區分，35-44歲有173人最多，占16.52%，其次25-34歲有171人，占16.33%；至於75歲以上的長者有51人、65-74歲有79人、6歲以下有39人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治73人、空床63床，空床率46.3%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症51名、輕症5名；部立基隆醫院，重症1名、輕症14名；三總基隆分院，輕症1名；礦工醫院，輕症1名。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬2121人，利用快速通道的有4萬7582人，有10萬4311人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬1809人，條件不符合則有2萬2502人。

【更多新聞】

►快訊／基隆工安意外！電梯突故障急速下墜　工人遭夾重壓慘死

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死　妻提告結果出爐

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

►酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍　妻打跑槍手
快訊／北市國小外槍響！　建設公司老闆中彈倒地
快訊／桃園23歲男陳屍公園　疑黑吃黑遭打死丟包
快訊／原子少年成員「硬上未成年女」　首發聲認獸行：接受一切懲
快訊／明星高中學生落軌！　遭火車撞擊身亡
全球經濟快崩潰！　聯合國示警：比2008金融海嘯更慘
快訊／高雄大遠百失火竄濃煙顧客驚逃　今日暫停營業
快訊／香港知名作家李怡在台灣逝世　享壽87歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

因應國慶加強應變能力　內埔警分局拉下鐵門原因曝

台東全縣22所國中推創業社團　「小桃子的打蘆汗樹屋」今啟用

基隆+1047！落實防疫規範不輕忽　林右昌籲完整接種增防護力

國慶連假屏東市避壅塞　施工路段報恁知

竹竹苗首件　地主自辦都更「混居社宅」完工領照　

竹市演武場「鑿花，木匠的細作」開展　認識竹塹工藝歷史

東港朝隆宮「蝦米媽」發千份平安壽麵　巡安護境文化祭落幕

「來趣鹿野低碳旅遊」最終場騎電動機車　即日起網路報名

111全民運10／8嘉義開幕　台東副縣長王志輝為選手授旗

「南迴30 便捷舒適」紀念套票台東專賣　不到1小時賣完

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

因應國慶加強應變能力　內埔警分局拉下鐵門原因曝

台東全縣22所國中推創業社團　「小桃子的打蘆汗樹屋」今啟用

基隆+1047！落實防疫規範不輕忽　林右昌籲完整接種增防護力

國慶連假屏東市避壅塞　施工路段報恁知

竹竹苗首件　地主自辦都更「混居社宅」完工領照　

竹市演武場「鑿花，木匠的細作」開展　認識竹塹工藝歷史

東港朝隆宮「蝦米媽」發千份平安壽麵　巡安護境文化祭落幕

「來趣鹿野低碳旅遊」最終場騎電動機車　即日起網路報名

111全民運10／8嘉義開幕　台東副縣長王志輝為選手授旗

「南迴30 便捷舒適」紀念套票台東專賣　不到1小時賣完

日本航空10／31松山-羽田恢復每日2班　大阪、名古屋年底前無復飛計畫

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

豪門媳挺肚抓姦淚崩！婆婆挺小三威脅正宮「妳生女兒就離婚」

打造南部電動車重鎮　崑山科大攜手公信電子、雍御企業簽署MOU

快訊／北市槍響！建設公司老闆遇伏擊中彈倒地　槍手秒自首

富藍戈轉先發後天登板！明年續留觀察重點

大立光9月營收51.03億元、月增15%　衝上22個月來高點

建商獵地量腰斬！　商仲指：中南部地價將鬆動

拔牙拷問？俄軍酷刑室發現「大量假牙」　居民吐：尖叫聲不斷

九合一選舉檢警調廉宣示查賄 蔡尚樺任反賄選大使

周杰倫巴黎看秀「世紀合體鄭秀文」！　牽昆凌合影GD、梅西...人脈超狂

地方熱門新聞

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

破紀錄！台中市議會10議員榮退　「9人交棒下一代」

檢舉獎金最高1,000萬　移民署桃園站宣導反賄

黃偉哲愛犬妞妞現身　影片意外引來米可白留言

曹興誠：不希望台灣變成香港

彰化吉祥物命名投票開跑...網友又歪樓　

2022年全國第43屆華宗盃排球賽落幕

台南4年增加4萬多個停車位

嘉義地檢署反賄選成效宣導

茶博會接駁車和交管資訊看這裡

台南警環監強力取締改裝噪音車

為里民興土木　台南四年修建119座活動中心

偷竊1大3小黃金招財龜遭警識破

更多熱門

相關新聞

柯文哲再批指揮中心擋疫苗　王必勝回應了

柯文哲再批指揮中心擋疫苗　王必勝回應了

九合一選舉進入前哨戰，台北市長柯文哲嗆民進黨參選人陳時中自我感覺良好的人，更批其阻擋BNT「沒醫德」。對此，中央流行疫情指揮官王必勝回應，指揮中心從來沒有擋過疫苗，陳時中身為前指揮官，對於疫苗採購也是盡心盡力，自己也全程參與，「我們應該感謝他」。

相隔105天確診再破5萬！王必勝曝高點6萬例

相隔105天確診再破5萬！王必勝曝高點6萬例

日本仍不承認高端疫苗　指揮中心回應

日本仍不承認高端疫苗　指揮中心回應

確診有可能更高！王必勝：0+7如期實施

確診有可能更高！王必勝：0+7如期實施

傳「第3針死亡最高、不鼓勵打針」　羅一鈞駁斥

傳「第3針死亡最高、不鼓勵打針」　羅一鈞駁斥

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面