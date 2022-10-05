基隆+1047！落實防疫規範不輕忽　林右昌籲完整接種增防護力

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（5日）公布國內本土病例，新增5萬4874例，其中基隆新增1047例，全市專責病房空床率41.2%，市長林右昌籲請民眾儘速完成疫苗接種，落實「手部清潔、戴好口罩、咳嗽禮節」個人防護措施，出入人多場所或高感染傳播風險場域，主動配合各項防疫措施。

衛生局叮嚀，BA.5疫情特徵「重複感染」，曾確診民眾仍落實防疫措施，保護自己也保護他人，提醒流感疫苗及COVID-19疫苗，可同時接種，保護肺部呼吸道，市民可就近前往本市合約醫療院所接種，增加防護力。各項疫苗合約醫療院所資訊，請詳參「基隆衛生局」網站。

有關基隆市疫情部分，本市今日1047名確診人數中，包括外縣市通報109例，佔10.41%；其中女性565人、男性482人；若以年齡別區分，35-44歲有173人最多，占16.52%，其次25-34歲有171人，占16.33%；至於75歲以上的長者有51人、65-74歲有79人、6歲以下有39人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治73人、空床63床，空床率46.3%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症51名、輕症5名；部立基隆醫院，重症1名、輕症14名；三總基隆分院，輕症1名；礦工醫院，輕症1名。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬2121人，利用快速通道的有4萬7582人，有10萬4311人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬1809人，條件不符合則有2萬2502人。

【更多新聞】

►快訊／基隆工安意外！電梯突故障急速下墜 工人遭夾重壓慘死

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死 妻提告結果出爐

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話 她當街賞4巴掌下場曝

►酒友誆「我有槍」搶理髮店 他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘 3年後法官判他無罪