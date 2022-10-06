　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆+844！次世代雙價莫德納10／7開打　大型接種站隨到隨打

▲0515基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（6日）公布國內本土病例，新增4萬6423例，其中基隆新增844例，市長林右昌表示，本市將於10月7、8日在基隆港務分公司1樓，開設次世代雙價莫德納大型接種站，籲請符合次世代雙價莫德納接種資格的民眾到場施打，隨到隨打，65歲以上長者，亦可於大型接種站，同步接種公費流感疫苗。

衛生局表示，次世代雙價莫德納接種服務對象，包含50歲以上成人、65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下，且病情穩定者（需附醫生證明）；醫事人員、機場港埠、居家檢疫工作人員及航空機組員、船員、機構與社福照護系統工作人員（需檢附工作證明）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局叮嚀，依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，建議接種於不同肢體，民眾可依需求選擇，同時或間隔一段時間接種；次世代雙價莫德納疫苗，僅供第1次、第2次及第3次追加劑接種，接種時請攜帶黃卡、健保卡，與上1劑接種時間，應間隔至少3個月以上；確診染疫者未滿3個月者，暫緩接種。

此外，指揮中心昨公布，國內目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，自10月11日起，擴大納入18至49歲民眾，接種次世代雙價莫德納追加劑，基隆市政府已規劃10月15、16日將於港務公司開設大型接種站。

有關基隆市疫情部分，本市今日844名確診人數中，包括外縣市通報84例，佔9.95%；其中女性444人、男性400人；若以年齡別區分，35-44歲有142人最多，占16.82%，其次25-34歲有133人，占15.76%；至於75歲以上的長者有33人、65-74歲有86人、6歲以下有28人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治75人、空床61床，空床率44.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症51名、輕症5名；部立基隆醫院，中症1名、輕症17名；礦工醫院，輕症1名；三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬3450人，利用快速通道的有4萬7853人，有10萬5052人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬2461人，條件不符合則有2萬2591人。

【更多新聞】

►瑞芳驚傳賄選！送口罩、高粱酒買票　女里長參選人認罪飭回

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死　妻提告結果出爐

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

►酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
快訊／南投某大學濺血！　男大生持美工刀劃傷同學
快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°
「山間神獸」跑進台中社區！一蹬踩過特斯拉　4機車全倒
快訊／柔道男神楊勇緯擊敗東奧銅牌　晉級世錦賽4強
三重警打錯人！新北局長出面拍肩　他全程「點頭+微鞠躬」不領情
快訊／國安基金進場57天　砸112億護盤
快訊／托兒所狂殺38人　泰國前警官「殺妻兒後輕生」
23歲男被打死「陽光帥照曝光」　身材壯碩「扛冰箱到1-3樓」
LINE四大更新上線　iPhone鎖定介面一秒開LINE超方
快訊／泰國托兒所大規模槍擊！　至少32人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°C

國慶寶寶出示證件免費！北市社教機構雙十連假好康名單曝

第4屆台中購物節雙十暖身開跑　油電車豪宅3億現金等你拿

客運5億振興金恐11月用罄！國光客運加碼搶客　來回票贈防疫小物

境外生13日起採0+7　教部估逾6千人適用「呼籲校方掌握學生動態」

搭華航飛德國「轉乘德鐵」享優惠價！最低1千元起輕鬆到13個城市

京都橘高校抵台與北一女樂儀隊交流！蔡英文送珍奶、古早味蛋糕

嘉藥黃大駿「守護之愚」　對台灣水域保育的一份堅持

基隆+844！次世代雙價莫德納10／7開打　大型接種站隨到隨打

南投+748！逾萬長者打流感疫苗　18至49歲10／11可打莫德納次世代

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

2個月大寶寶偷學媽打哈欠　被發現後奶音回：嗯對啊❤

快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°C

國慶寶寶出示證件免費！北市社教機構雙十連假好康名單曝

第4屆台中購物節雙十暖身開跑　油電車豪宅3億現金等你拿

客運5億振興金恐11月用罄！國光客運加碼搶客　來回票贈防疫小物

境外生13日起採0+7　教部估逾6千人適用「呼籲校方掌握學生動態」

搭華航飛德國「轉乘德鐵」享優惠價！最低1千元起輕鬆到13個城市

京都橘高校抵台與北一女樂儀隊交流！蔡英文送珍奶、古早味蛋糕

嘉藥黃大駿「守護之愚」　對台灣水域保育的一份堅持

基隆+844！次世代雙價莫德納10／7開打　大型接種站隨到隨打

南投+748！逾萬長者打流感疫苗　18至49歲10／11可打莫德納次世代

南投某科大濺血！男大生遭嗆「輸贏啦」　持美工刀反擊劃傷同學

快訊／大型鋼鐵條沿路掉…佔用內線車道　連結車司機恐被罰1.8萬

辦公室最無法接受的行為？網點名「1舉動」喊噁：到哪都有這種人

為出國提前熱身！菲律賓長灘島攻略玩法、朝聖日風小島「聖母岩」

週三海鮮日4人同行送生蠔或龍蝦　美福牛排館十週年優惠10／11開跑

《鬥陣特攻2》強制電話認證太擾民　玩家不滿炎上暴雪回應了

沒確診過＝天選之人？研究揭「身體超慘情況」：比一般人還糟糕

快訊／5縣市豪大雨特報！國慶連假「濕→乾」　下週低溫再掉5°C

潘越雲慘跌「整隻手扭曲變形」！　急診送醫曝最新病況

國慶寶寶出示證件免費！北市社教機構雙十連假好康名單曝

貓被影印機嚇壞狂抖9下！　小手試探嚇到彈起媽笑翻

生活熱門新聞

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

師生居隔3+4自主防疫「快篩陰可到校」

經過輔仁大學旁聽女尖叫　「陌生男隨機擄人」緊抓手

女主管約過夜「要不要換女友」　1舉動讓他傻眼

起底登山女神金主！正宮友曝「170萬是老婆的錢」

20多歲男「頭痛1個月」意識喪失　自發性腦出血搶救3天不治

4縣市大雨！明加劇防豪雨　最低溫16℃時間曝

國慶禮賓服裝「2大特色」被狂轟！網戰翻

即／3縣市大雨特報！東北風挾雨彈連炸5天

看朋友嗨…這3孤僻星座「愛一個人躲角落」！

5星座要翻身了　年底前各種好運回歸

雨彈升級！4縣市豪大雨特報

明起連4天雨彈更猛！冷空氣增強

更多熱門

相關新聞

南投+748：逾萬65+老人打流感疫苗

南投+748：逾萬65+老人打流感疫苗

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數748例，截至10月5日累計確診人數10萬8966例，居家隔離人數2024例，今日解除隔離人數614例，居家照護人數4342例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；今日新增死亡2人，分別為91歲男性、94歲女性，均有肝炎、心臟病等慢性疾病史，皆未接種疫苗，累計死亡341人。

快訊／今本土+46423！確診連11天比上週多

快訊／今本土+46423！確診連11天比上週多

基隆自強隧道口大樹突倒！女騎士慘「犁田」

基隆自強隧道口大樹突倒！女騎士慘「犁田」

次世代擴大接種1922重啟？莊人祥說明

次世代擴大接種1922重啟？莊人祥說明

新冠疫苗銷毀400萬劑「高端占1／3」

新冠疫苗銷毀400萬劑「高端占1／3」

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

吳亞馨登記結婚！轉行從商甜嫁圈外男友

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

Rain遭爆婚外情「對象是金泰希閨蜜」　公司氣炸提告

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面