基隆+844！次世代雙價莫德納10／7開打　大型接種站隨到隨打

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（6日）公布國內本土病例，新增4萬6423例，其中基隆新增844例，市長林右昌表示，本市將於10月7、8日在基隆港務分公司1樓，開設次世代雙價莫德納大型接種站，籲請符合次世代雙價莫德納接種資格的民眾到場施打，隨到隨打，65歲以上長者，亦可於大型接種站，同步接種公費流感疫苗。

衛生局表示，次世代雙價莫德納接種服務對象，包含50歲以上成人、65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下，且病情穩定者（需附醫生證明）；醫事人員、機場港埠、居家檢疫工作人員及航空機組員、船員、機構與社福照護系統工作人員（需檢附工作證明）。

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衛生局叮嚀，依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，建議接種於不同肢體，民眾可依需求選擇，同時或間隔一段時間接種；次世代雙價莫德納疫苗，僅供第1次、第2次及第3次追加劑接種，接種時請攜帶黃卡、健保卡，與上1劑接種時間，應間隔至少3個月以上；確診染疫者未滿3個月者，暫緩接種。

此外，指揮中心昨公布，國內目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，自10月11日起，擴大納入18至49歲民眾，接種次世代雙價莫德納追加劑，基隆市政府已規劃10月15、16日將於港務公司開設大型接種站。

有關基隆市疫情部分，本市今日844名確診人數中，包括外縣市通報84例，佔9.95%；其中女性444人、男性400人；若以年齡別區分，35-44歲有142人最多，占16.82%，其次25-34歲有133人，占15.76%；至於75歲以上的長者有33人、65-74歲有86人、6歲以下有28人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治75人、空床61床，空床率44.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症51名、輕症5名；部立基隆醫院，中症1名、輕症17名；礦工醫院，輕症1名；三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬3450人，利用快速通道的有4萬7853人，有10萬5052人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬2461人，條件不符合則有2萬2591人。

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