日增1188例！陸十一長假將結束各地防控升級　北京禁疫區人員返回

▲大陸各地疫情近日持續升溫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

臨近中共20大，大陸各地疫情持續升溫。大陸國家衛健委6日公布，本土病例183例，無症狀感染者1005例，合計新增1188例本土感染，逾八成為無症狀感染。此外，大陸十一長假已到尾聲，為防控假期過後的疫情，多地公佈更嚴格的防疫政策。北京更要求，嚴禁7天內出現疫情的縣市區旗人員進返京。

通報顯示，新增183例本土病例，包括廣東37例，四川36例，內蒙古26例，重慶13例，陝西11例，江蘇、雲南各10例，山西8例，黑龍江5例，遼寧、西藏各4例，天津、河南、湖南、寧夏各3例，北京、海南各2例，山東、貴州、甘肅各1例。

同日，大陸新增無症狀感染者1005例，其中445例來自內蒙古，其餘分別來自新疆、天津、湖北、四川、西藏、廣東等28個省市自治區。

北京在十一假期後的防疫最嚴格。據《人民日報》健康用戶端報導，北京衛健委公佈，7天內出現本土疫情的縣（市、區、旗）人員嚴格限制進返京，已抵京的要分類落實隔離觀察、健康監測、核酸檢測等措施，居家期間不外出。

另包括上海市、天津市、浙江杭州、廣東廣州、湖南長沙、河南鄭州、山東濟南、山西太原、福建福州、遼寧瀋陽、陝西西安、甘肅蘭州、青海西寧等地均規定，7天內有高風險區旅居史的人員返回後，採取7天集中隔離措施；7天內有中風險區旅居史的人員採取7天居家隔離醫學觀察。

西藏拉薩則規定，有高、中風險區旅居史的，原則上暫緩進（返）藏。已經進（返）藏的採取「填平補齊」原則，對高風險區旅居史人員採取7天集中隔離醫學觀察；對中風險區旅居史人員採取7天居家隔離醫學觀察。

上述集中隔離醫學觀察與居家隔離醫學觀察均進行相應頻次的核酸檢測，集中隔離者一般進行5次，居家隔離的一般進行3次。

此外，除了多趟列車、航班報告感染者以外，大陸也在多地高速服務區發現多名陽性感染，包括浙江紹興嵊州市、河北香河縣、廣東肇慶、浙江金華、河南洛陽、山西晉中等地，感染者分別為貨車司機、高速公路服務區工作人員、自駕人士等。