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新北運動經費「六都之末」！每人僅150元　市府回應了

▲▼ 有新北市議員參選人提出要讓體育處升格為體育局。（圖／記者戴上容攝）

▲新北運動經費「六都之末」每人僅150元，有新北市議員參選人提出要讓體育處升格為體育局。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市體育運動經費平均每人僅150元為六都之末，有新北市議員參選人呼籲，體育處未來應提升為體育局，提升經費與編制，目前編制都不足，尤其運動經費平均每人僅150元為六都之末，「150元吃兩個便當就沒了！」；教育局表示，體育處4年施政成果卓越，成績優於6都體育局，證明精簡人力與有限預算也可展現豐碩成績，目前編制利於橫向聯繫。

新北市前議員、板橋議員參選人廖裕德今(6)日表示，新北市有近400萬人口，大小運動比賽中都名列前茅，但卻是全台六都唯一沒有體育局的縣市，所有體育相關事項都由教育局編制下的體育處負責，負擔頗重。目前體育處編制在教育局之下，經費和員額嚴重不足，新北市在各個單項運動都有許多優秀的運動員，往往因為訓練經費不足，無法得到妥善的照料及考慮到未來出路的問題，最後選手只好選擇提前結束運動生涯，實在相當可惜。

▲▼ 有新北市議員參選人提出要讓體育處升格為體育局。（圖／記者戴上容攝）

「如果以人口數平均換算，每人體育運動經費僅有150.78元，吃兩個便當就沒有了！」廖裕德說，新北市體育處去年原編列9億元的預算，但今年卻只剩下6億元，足足少了1/3，預算金額名列6都最後1名，他呼籲，國、民兩黨提名的新北市長候選人，應該在選舉期間提出承諾，未來當選出任市長後，一定要推動讓體育處升格為體育局，與其他五都並駕齊驅，讓選手能夠拿出最佳的實力，為新北市爭取更多的榮耀。

教育局回應，體育處這4年施政成果比起6都的體育局績效卓越，證明精簡人力以及有限的預算，也能展現豐碩的施政成績，且社會體育與學校體育不可分割性，目前教育局下設體育處，與教育部下設體育署是為同等定位，有助於體育人才的整體規劃，利於橫向聯繫。

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