議員爆大巨蛋不打職棒！演唱會檔數調高3倍　北市：合情合理

▲大巨蛋。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前為大巨蛋營收分潤與遠雄進行議約，對外宣稱終結0權利金的不平等條約，但不斷被質疑分潤比例偏低。國民黨台北市議員游淑慧更爆出，109年遠雄投資報告書內容中，竟規劃不再作為職業棒球比賽場地，且北市府還將此份報告書給安侯財務顧問進行計算，痛批大巨蛋變成「大扯蛋」。

台北市長柯文哲13日下午赴台北市議會備詢，游淑慧表示，台北市體育局長李再立曾對外承諾，體育場館營運不易達到損益兩平特性，為鼓勵大巨蛋遠雄去辦運動賽事，體育館預估營業收入可扣除報經市府認可的運動賽事收入，代表如果大巨蛋舉辦體育賽事，收入可以不列入遠雄營業收入中。

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

游淑慧質疑，體育局用此方式鼓勵遠雄辦運動賽事很荒謬，大巨蛋原本就是體育設施，本來就該辦理體育賽事，怎麼會用這種方式拜託、鼓勵遠雄，「這不是很瞎嗎？」商場旅館才是附屬事業，但遠雄送來的109年投資計畫書當中，卻有一句「規劃體育場館不再規劃作為職業棒球比賽場地」，大巨蛋不再作為職棒比賽場地，是否太荒謬。

柯文哲聽聞後有些語塞，「這⋯一看這句話就很怪了，它一定會打職棒的，怎麼會不打職棒呢？」並直言「這一定會刪除」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

游淑慧認為，既然柯文哲沒有核定也未同意，為什麼要拿該本投資計畫書給安侯財務顧問？100年與109年的遠雄投資計畫書中，109年版本將棒球比賽收入全部取消，質疑是沒有打算要辦職棒，所以也沒有預估營業收入，「這種計畫書你敢核定，我絕對把你們送到監察院裡面去。」

游淑慧提及，大巨蛋主體建築是為了棒球或運動賽事，結果北市府讓遠雄掛羊頭賣狗肉，將所有棒球比賽收入全部刪掉，還將演唱會檔數調高3倍，並將原本承諾的3000多坪「棒球博物館」取消，改變成為商鋪；就算整份計畫書沒有核定與同意，但卻拿財務分析給安侯。

對此，台北市體育局14日回應，興建大巨蛋體育館的最主要目的，是提供一個不受風雨影響的優質室內運動場地，而當場地建造完成後，希望營運廠商盡量多舉辦一些運動賽事，但眾所皆知運動場館經營不像一般商業活動會有高額利潤，甚至可能會有貼錢辦理情形，這也是很多球團或賽事需要靠財團支持的原因。

北市體育局指出，「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草，三歲小孩都知道天底下不可能有這種事情。」因此市府希望未來大巨蛋營運廠商盡量多舉辦運動賽事，自然得提供一些必要的誘因，故將營收分潤的營業收入項目扣除舉辦運動賽事收入，是充分合情、合理的方式。

▼台北市體育局長李再立。（圖／記者李毓康攝）