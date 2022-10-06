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「不會依賴他國防衛台灣」　蔡英文華府智庫演說：會調整防禦戰略

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文受華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）之邀，於美東時間5日上午，以錄影方式在「美台關係：促進基於規範之國際秩序」年度公開研討會中，發表開幕專題演說。蔡英文表示，全球團結一致，是對抗威權擴張、捍衛民主及因應共同挑戰的關鍵，不過台灣不會僅依賴其他國家來防衛台灣，會努力調整防禦戰略，以因應不斷變化的威脅。

蔡英文表示，俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯了威權國家所造成的嚴重威脅，隨著威權主義持續擴張，此威脅在印太地區與日俱增；而中國大陸以持續軍事演習、灰色地帶行動，軍機艦、人員及無人機侵擾台灣周邊區域等行為，破壞台海現狀。

她認為，這些不負責任的行為侵犯了台灣的主權，威脅印太地區的和平穩定，並危及海空安全及國際貿易，企圖破壞國際法律規範。

不過，蔡英文說，令人振奮的是，台灣並非孤軍奮戰，感謝美國政府的支持，還有「七大工業國集團」（G7）國家，及其他理念相近的夥伴們，一同譴責中國的軍事挑釁。她也感謝美國拜登政府和跨黨派國會議員，依據《台灣關係法》和「六項保證」，履行對台灣安全的承諾。

蔡英文強調，台灣不會僅依賴其他國家來防衛台灣，這就是為什麼她要在此重申，台灣致力保衛自身安全及維護民主的生活方式。她說，台灣努力調整防禦戰略，以因應不斷變化的威脅，為了達成這個目標，台灣大幅提升國防預算，包括強化不對稱作戰能力、武器升級及國艦國造；而今年初，台灣也成立「全民防衛動員署」，以加強整合後備軍人訓練及全民防衛。

此外，蔡英文進一步說，台灣政府每月大約受到3千萬次網路攻擊，台灣正投資網路安全基礎設施，並透過新成立的數位發展部，以助對抗錯假訊息及混合戰。

蔡英文強調，從歷史和當前局勢可得知，對任何一個國家或區域的威脅，將直接或間接地轉化為對其鄰近國家不斷增加的威脅。因此，全球團結一致，是對抗威權擴張、捍衛民主及因應共同挑戰的關鍵。但這樣的團結力量，因為台灣被排除在聯合國體系之外而受阻。

她指出，儘管台灣對抗COVID-19成效卓越，但仍難以與「世界衛生組織」（WHO）協調防疫事務。雖然台灣是國際航運的樞紐，卻無法參與「國際民航組織」（ICAO），為國際飛航安全盡一份心力。

蔡英文說，台灣沒有機會參加聯合國各專門機構，就無法分享我們在重要全球議題上的專業知識，聯合國大會第2758號決議文經常被做為排除台灣參與的論據，即使決議文中完全沒有提及台灣。

她強調，儘管台灣的國際參與面臨前述種種障礙，台灣仍將持續和理念相近的夥伴合作，促進國際發展與繁榮。特別是在疫情和俄羅斯入侵烏克蘭後，全球貿易遭逢嚴重瓶頸之際，台灣加強與美國等理念相近國家的合作，以確保全球關鍵供應鏈的安全。

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