蔡英文軍禮迎接帛琉總統　惠恕仁：會攜手緩和軍事緊張情勢！

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日上午以隆重軍禮迎接我太平洋友邦、帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）。惠恕仁致詞時表示，印太區域情勢緊張，但會堅定支持台灣，強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭的同時，帛琉對於任何企圖以武力改變現狀的國家，都要持續攜手，緩和軍事緊張情勢。

蔡英文上午以軍禮迎接惠恕仁，她在致詞時表示，去年三月全球疫情發生時，惠恕仁第一個開啟亞洲安全旅遊廊道，這次來台灣訪問，她要代表政府表達最誠摯的歡迎，今年12月兩國建交將23年，一路走來台灣跟帛琉相互扶持，克服許多挑戰，而惠恕仁上任後，也帶領帛琉跟台灣一同對抗疫情。

惠恕仁致詞時表示，帛琉是年輕國家，蒙福有台灣跟台灣人民做朋友，為兩國夥伴關係奠基於互相尊重跟友誼上，而深化關係的是對於捍衛和平自由、民主人權，以及對抗氣候變遷與守護海洋的決心。

惠恕仁說，超過20年，台灣在安全、醫療、農漁業、基礎建設與觀光等領域上，作為帛琉堅定的盟友，去年台灣跟帛琉創立安全旅遊圈，在疫情中更派遣醫療團隊到帛琉提供醫療協助。

惠恕仁表示，台灣跟帛琉的夥伴關係，克服許多的挑戰，今年稍早，台灣也派團到帛琉參與海洋大會，共同維護海上任務，這個夥伴關係對於印太安全的穩定，立下新的里程碑。

惠恕仁表示，印太區域緊張升溫，但還是會堅定支持台灣，帛琉譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，帛琉慧根台灣致力打造繁榮和平，任何企圖以武力改變現狀的國家，我們都要持續攜手，緩和軍事緊張情勢。

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁。（圖／記者林敬旻攝）