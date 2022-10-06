　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文軍禮迎接帛琉總統　惠恕仁：會攜手緩和軍事緊張情勢！

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日上午以隆重軍禮迎接我太平洋友邦、帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）。惠恕仁致詞時表示，印太區域情勢緊張，但會堅定支持台灣，強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭的同時，帛琉對於任何企圖以武力改變現狀的國家，都要持續攜手，緩和軍事緊張情勢。

蔡英文上午以軍禮迎接惠恕仁，她在致詞時表示，去年三月全球疫情發生時，惠恕仁第一個開啟亞洲安全旅遊廊道，這次來台灣訪問，她要代表政府表達最誠摯的歡迎，今年12月兩國建交將23年，一路走來台灣跟帛琉相互扶持，克服許多挑戰，而惠恕仁上任後，也帶領帛琉跟台灣一同對抗疫情。

惠恕仁致詞時表示，帛琉是年輕國家，蒙福有台灣跟台灣人民做朋友，為兩國夥伴關係奠基於互相尊重跟友誼上，而深化關係的是對於捍衛和平自由、民主人權，以及對抗氣候變遷與守護海洋的決心。

惠恕仁說，超過20年，台灣在安全、醫療、農漁業、基礎建設與觀光等領域上，作為帛琉堅定的盟友，去年台灣跟帛琉創立安全旅遊圈，在疫情中更派遣醫療團隊到帛琉提供醫療協助。

惠恕仁表示，台灣跟帛琉的夥伴關係，克服許多的挑戰，今年稍早，台灣也派團到帛琉參與海洋大會，共同維護海上任務，這個夥伴關係對於印太安全的穩定，立下新的里程碑。

惠恕仁表示，印太區域緊張升溫，但還是會堅定支持台灣，帛琉譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，帛琉慧根台灣致力打造繁榮和平，任何企圖以武力改變現狀的國家，我們都要持續攜手，緩和軍事緊張情勢。

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁。（圖／記者林敬旻攝）

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
8點檔女神「腋下突長黑痣」恐癌變！　醫急警告快切除
墨西哥市長遇襲亡！市政廳遭血洗18死　滿地屍體
快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降鹿耳門聖母廟
LIVE／登山女神爸槓正宮！金主170萬是她的　孫生女友曖昧
《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」　前輩開6砲怒轟
鏡子反射！網美直播「脫穿性感黑裙」全都露　遭備份瘋傳
小改款Nissan Kicks正式發表！2款售價曝　外觀引擎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

柯文哲、陳時中互嗆「去死吧、沒口德」　蔣萬安：民眾會用選票表達不滿

民眾黨團要求資策會陪開記者會　民進黨團批「私設刑堂」

國慶預演車輛管制！　籌備委員會：府前南北廣場開放觀賞

快訊／飛機警告訊息燈亮　TH-67教練機迫降台南鹿耳門天后宮

連學生碩論都抄！　國民黨再揭抄襲新鐵證：要求陳吉仲出來面對

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

柯文哲、陳時中互嗆「去死吧、沒口德」　蔣萬安：民眾會用選票表達不滿

民眾黨團要求資策會陪開記者會　民進黨團批「私設刑堂」

國慶預演車輛管制！　籌備委員會：府前南北廣場開放觀賞

快訊／飛機警告訊息燈亮　TH-67教練機迫降台南鹿耳門天后宮

連學生碩論都抄！　國民黨再揭抄襲新鐵證：要求陳吉仲出來面對

桃園人又吃得到！添好運重回桃園地區　預計進駐火車站前商圈

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

韓團訪台延期+1！AB6IX開演前1個月喊卡　主辦忍痛：明年2月再見

搶1100萬！大樂透中秋加碼明最後一天　中獎攻略一次看

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

新光三越周年慶開跑「原子少年吸客」　總座吳昕陽首度親自迎賓

資料中心硬體前景佳　外資首評嘉澤、金像電雙喊「加碼」

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

政治熱門新聞

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

資策會改口　柯：全黨＋國家機器打一人

蔡阿嘎預測「22縣市長勝選名單」！　他將奪下台北市

陳時中民調又墊底　他曝民進黨盤算：已經不是會不會當選了

向學生余正煌道歉？　陳明通：陳局長不回答陳教授問題

周玉蔻沉默9天臉書發文了　一句話讓粉絲嗨翻

快訊／裴偉發言音檔鑑識結果出爐！　實驗室：內容無變造、剪輯疑慮

王浩宇不忍了！　「民進黨沒有網軍，真的沒有」

同黨正妹永康桂綸鎂是募款大敵　支持者：敵不過美色

快訊／高虹安博論符合著作權法　律師聲明曝光：絕無8成雷同可能

「不會依賴他國防衛台灣」　蔡英文：會調整防禦戰略

電子煙氾濫！7.9萬學生淪吸菸族

蔡英文「巨型讀稿機」曝光！

快訊／三重警打錯人還告傷害　受害民眾曝經過：不敢住在新北市了

更多熱門

相關新聞

鏡電視發5聲明籲「停止政治操作」　要求：盡速通過頻道上架申請

鏡電視發5聲明籲「停止政治操作」　要求：盡速通過頻道上架申請

鏡電視申設期間，黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，引發各界關注。法務部長蔡清祥今日表示，士林地檢署現在已著手調查並依權限處理中，行政部分由權責機關NCC處理，刑事責任部分則由檢察機關處理。面對爭議，鏡電視6日發表5點聲明，籲各界停止政治操作，並盼主管機關能盡速通過頻道上架申請。

「不會依賴他國防衛台灣」　蔡英文：會調整防禦戰略

「不會依賴他國防衛台灣」　蔡英文：會調整防禦戰略

王浩宇不忍了！　「民進黨沒有網軍，真的沒有」

王浩宇不忍了！　「民進黨沒有網軍，真的沒有」

帛琉總統訪台　蔡總統6日隆重軍禮迎賓

帛琉總統訪台　蔡總統6日隆重軍禮迎賓

「蔡英文也不喜歡讀稿！」　王浩宇曝原因

「蔡英文也不喜歡讀稿！」　王浩宇曝原因

關鍵字：

蔡英文帛琉

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面