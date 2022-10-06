22%男性會在上班時間自慰！專家：適當來一發能提高工作效率

▲有高達22%的男性受訪者坦承，會在工作時間自慰。（圖／unsplash）

記者王佩翊／編譯

新冠疫情爆發後，各國開始實施居家辦公，而儘管疫情已經趨緩，仍有許多公司繼續沿用這項工作模式。英國一項研究指出，有超過五分之一的男性會在上班時間抽出時間「自慰」，且有18%的人會在上班時偷看色情內容。專家則表示，在工作中適當地自慰能夠提高工作效率、提升注意力，不過應該避免將自己的同事當作性幻想對象。

根據LADbible報導，居家辦公不但讓員工省下上下班的通勤時間，還能最大限度地利用自己的時間，並間接節省公司經費，因此部分公司在疫情減緩後，仍繼續實施遠端工作。然而這項新的工作模式卻也可能出現員工偷懶的情形，除了睡懶覺外，有一項英國調查就指出，有少數上班族會在上班時間「自慰」。

Chemist4U對2000名英國人進行調查，有14%的人坦言會在工作時自慰。調查顯示，有22%的男性會在上班時自慰，女性則有7%。不僅如此，有18%的受訪者承認，自己曾在工作時偷看色情內容。

▲居家辦公也讓員工有更多利用時間的「自由」。（圖／unsplash）



調查還指出，年收入在3萬5001英鎊（約新台幣125萬元）到4萬5000英鎊（約新台幣160萬元）的英國人最常在工作時自慰。而年收入在2萬5001英鎊（約新台幣89萬元）到3萬5000英鎊（約新台幣125萬元）的受訪者工作時自慰的比例為24%；年收入在1萬5001英鎊（約新台幣53萬元）到2萬5000英鎊（約新台幣89萬元）的人則有18%。

數據顯示，最容易在工作時自慰的年齡為25歲至34歲，高達27%；其次則依序為35歲至44歲的18%、45歲至54歲的15%。

英國諾丁漢特倫特大學心理學講師馬克（Mark Sergeant）表示，雖然大部分的人很難接受這個說法，但是在工作時適當地自慰，的確能夠提高工作效率與注意力。

心理學家克利夫博士（Cliff Arnall）則認為，公司應該實施「自慰政策」以提振員工士氣。他說，「我希望自慰政策能讓人更專注，並減少攻擊性。這樣能帶來更高的工作效率與更多的微笑。」不過他也強調，如果真的實施這項政策，應該要有適當地限制，例如不應該鼓勵員工對同事進行性幻想，因為這可能涉及性騷擾行為。

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