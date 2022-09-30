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老公工作多「不回家」　人妻衝公司...抓包心碎真相：我算什麼

▲小三,性事（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲老公竟有小三。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「我的支持，卻換來偷吃、背叛！」一名網友發文表示，之前她放手讓老公去南部發展事業，怎料對方卻從此以「公司忙」為由不回家，後來她偷跑去公司看，才知道「他跟女同事在一起了！」讓她既生氣又心碎。

這名女網友在「匿名公社」上，以「比犀利人妻還八點檔」為題發文，提到她是一名家庭主婦，在家照顧2個孩子，前陣子老公說要去南部發展事業，她雖感到不捨，但仍支持對方決定。起初老公每週勤奮來回，但到後來卻找藉口，說公司忙、要補貨、工作多，進而不回家。

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原PO因為覺得不對勁，所以便偷偷跑去老公公司，怎料卻發現對方已與女同事交往，「而且在外租房子還『同居』」。更扯的是，女同事當初為了和老公在一起，也讓當時男友戴綠帽並拋棄對方。

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▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO無奈被背叛。（示意圖／記者劉維榛攝）

不過最讓原PO心碎的還是老公的改變，以前對方總是很省，但有了小三以後，卻買百萬車，只為載女同事出去玩，「那我到底算什麼？」她也無奈，老公丟下她和2個孩子在外談戀愛，「我的支持，卻換來偷吃、背叛！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「直接離婚，把財產都要過來」、「你跟老公談過了嗎？有錢買新車怎麼不給妻小過好一點的生活」、「辛苦了，離婚，讓自己過好一點」、「他都選擇拋妻棄子、與小三同居了，也別想離婚後他會不會照顧孩子，如果可以，把孩子一起帶走吧！別再心軟了」、「離吧，帶走孩子和屬於自己的」。

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