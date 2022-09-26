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OL常留下來加班！卻慘被主管約談資遣　內行一看嘆內幕：這很常見

駝背,上班族。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不少上班族會加班完成工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人希望工作上有好表現，會留下來加班完成工作。一名30多歲女網友表示，最近剛轉換到新跑道，所以工作上都還在適應，沒想到卻被主管約談2次，甚至還被通知說將被資遣，原因是她太常加班了，讓她相當傻眼。PO文曝光後掀起熱議，認為應該是因為態度的關係，「這其實很常見」。

原PO在「Dcard」發文表示，上一份工作做了大約7年左右，因為覺得在同一個職位很難升上去，於是決定轉換跑道。在因緣際會下換到一個先前沒接觸過的行業，工作內容和以前做過的不太一樣，所以剛進去時壓力非常大。結果第一個月就被主管約談，說錯誤率太高、反應要加快等。

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過了一段時間，主管又約談第2次，說錯誤率明顯有降低，「可是在工作還沒有很多情況下，你怎麼常常加班」，要將其資遣。原PO聽到後有些傻眼，表示自己部門每天都有人在加班，先走感覺有點奇怪，且先前聊天的時候，同事就說平時不會準時下班，沒想到她被資遣的原因竟然是因為經常加班，「別人加班就可以，我加班就不行」。

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO被主管約談資遣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO也透露先前曾被一名同事問說知不知道A物品放在哪裡，她當下不清楚，於是問了其他人，沒想到就被嗆「你居然不知道在哪？就在旁邊下面啊」，讓她相當傻眼，表示「我不知道你們有這個東西」。她也說雖然工作要融會貫通、機動性要夠好，可是剛進去不懂當然還是要問，怎麼可能一進去就會，做一天的跟做一年的比當然有差，「只是覺得這公司太誇張了」。

不少網友看到後就指出，「就是要你加班不報加班費啊」、「以公司角度來看～畢竟資遣也是需要一筆成本，然而這個成本遠小於把妳繼續留在這邊，所以公司寧可讓妳走也不要留妳」，也有人指出是態度問題，「以公司角度來說，妳似乎在專業能力上學習速度與反應太慢，新人當然很多事不懂，也不是不能問，主要是詢問以及被糾正時的『態度』要足夠謙虛、有禮貌」、「傳產很常見，別想太多，感覺他們在意的是你不聽話、有自己想法，我最近也遇到相同困擾，差別在我是客戶，但那些老人還是會很感冒這類問題」。

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