民眾黨最美發言人！她初登場「一戰成名」　網驚：這可以出道了

▲高虹安競辦發言人的徐千晴。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨徐千晴，下同）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安選情走高，卻因博士論文被爆抄襲、拿資策會經費赴美讀書，以及記者會上「戰學歷」等爭議，受到綠營圍剿。對此，4日才剛上任高競辦發言人的徐千晴也馬上針對選戰議題反擊綠營，而她清晰的口條與超高顏值很快就在網路掀起熱議，不少網友更封她是「全台最美發言人」、「民眾黨Jisoo（南韓女子天團BLACKPINK成員）」。

代表民眾黨參選竹北市長的林冠年因酒駕遭民眾黨撤銷竹北市長提名資格，同時也被開除黨籍。同黨新竹市長參選人高虹安事後發布聲明譴責酒駕，不過此舉卻遭民進黨新竹市長參選人沈慧虹陣營開酸是在「切割」。為此，徐千晴4日表示，高虹安只是堅持心中的價值與社會的倫理，「難道要像沈慧虹一樣，繼續力挺林智堅嗎？」

此番言論一出，馬上引發熱議，但許多網友也注意到，徐千晴不僅言詞犀利，外表更是相當出眾，紛紛湧入PTT論壇表示，「喔喔喔這個好讚，民眾黨第一美女了吧」、「她選我心裡」、「這真的漂亮」、「這可以出道了吧，幹嘛選舉」、「光論長相的話這個新人樂勝其他那幾個吧」、「像秀智欸，真的正」。

據了解，徐千晴出生於屏東縣，從中國文化大學法律學系財經法律組畢業後，到上海復旦大學國際法學碩士班深造，之後投入演藝圈，主要在中國大陸從事電視廣告、偶像劇、電影等演藝工作，還曾參演電影《阿九》、主持網絡綜藝節目《踏出城市心跳》等，回台踏入政壇後先後擔任國民黨新北市議員葉元之助理、民眾黨立法院黨團法案助理、民眾黨發言人，現在則是高虹安的競選辦公室發言人。

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