種樹百里砸48.8億民怨沖天　蘇清泉二度po文:「救命路」更重要

▲種樹百里，台電電桿地下化 。（圖／資料照記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

正在施工中的種樹百里，民怨未平，有人發起一人一信塞爆行政院信箱表達不滿，蘇清泉今(5)日臉書二度po文「屏南人的吶喊：『我們要的是一條救命路』」，「這條救命路，為什麼不做？難道比現在要做的都重要？公路總局先前對此表示，工程於預定在明(112)年春節前完工。

▲針對種樹百里，黃明賢在縣議會質詢。(圖／取自黃明賢臉書)

種樹百里引來民怨，蘇清泉曾於9月3日就曾在臉書po文，「「寧可花48億元，砍樹再種樹、搞電纜電桿地下化，就是不願幫屏東人爭取福利？」

原po「近來屏東民眾最火爆的議題絕對是「種樹百里」這件事！

屏東的鄉親們眼睛亮起來看：

塞車還要塞多久？改善枋寮交通瓶頸需要48.8億？

改善老人醫療每年需要48.8億？

補助0-6歲小孩的生養、健保費需要48.8億？

改善屏東的教育需要48.8億？

打開農漁產業通路需要48.8億？

改善青年就業環境需要48.8億？

促進觀光需要48.8億？

屏東還有太多太多急迫需要改善的事，你不做？卻急著挖樹？！

為何政府不懂也不在乎民眾的需求？

政府不做的事？我蘇清泉來做」。

這1個月來，民怨擴大，有人發起一人一信塞爆行政院信箱，蘇清泉往返奔波，爭取屏南鄉親支持，感觸更深；今天2度po文，表達鄉親心聲，「屏南人的吶喊：『我們要的是一條救命路』」，「這條救命路，為什麼不做？難道比現在要做的都重要？」。「為什麼願意花48.8億放煙火，及種樹百里，就是不願意開通這條救命路？「這條可以解決塞車問題以及醫療救」。

另屏東縣議員黃明賢(4)日為此在縣議會質詢指出，「種樹百里，禍害鄉里」；而施工質及塞車問題，民眾罵聲連連，其臉書po文披露「民眾不斷反映道路破損嚴重，道路回補的補丁高低落差太大，加上泥沙碎石散落路面，行車過程震動不動，造成多台車輛爆胎、損壞」等問題，造成生活上不便，不僅導致多台車輛爆胎、損壞」。

「這個專案的總預算高達48.8億，寧願投入那麼多金錢在這種 #類面子工程上，卻不願意幫枋寮蓋一座高架橋？或是加速屏南快速道路的規劃興建，從根本解決屏南地區的交通問題?

從這次的種樹百里2.0鬧劇，我深深的體會到『錯誤的政策比貪汙更可怕』，手握權力的政府高官，必須真正謙卑聆聽人民的心聲！回應屏南鄉親最卑微「交通平權」、「緊急醫療」的需求將每一分預算、資源優先用在迫切需要的工程上，別再好大喜功浪費國家資源了！」。