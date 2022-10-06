玉管處、野鳥協會首合作　國慶連假起連2周末塔塔加賞鷹姿

▲玉管處舉辦「鷹越塔塔加」賞鳥、賞鷹體驗活動。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時序秋分過後，10月專屬的候鳥灰面鵟鷹也即將現蹤，玉山國家公園管理處首度與南投野鳥學會及台灣野鳥協會合作，辦理賞鳥（鷹）、「鷹揚驛站」攤位活動，邀請民眾至塔塔加，不但能在群山、河谷上的欣賞「群鷹會」，體驗與墾丁截然不同的賞鳥（鷹）視野，更能學習觀察鳥類自然生態的正確方式。

玉管處指出，根據塔塔加管理站109至110年在麟趾山及自忠兩地的調查結果顯示，過境塔塔加地區的灰面鵟鷹佔同期墾丁國家公園調查數量1/3以上，是灰面鵟鷹過境台灣的重要熱點。

玉管處表示，10月8至10日（國慶連假）及10月15至16日，連續兩個周末假期於塔塔加遊客中心布農文學廣場辦理賞鳥（鷹）、「鷹揚驛站」攤位活動，活動時間每天早上8時至下午4時；其中15至16日預估為灰面鵟鷹過境極大期，民眾可於早上8時至12時一起到布農廣場，迎接遠方的貴客過境「鷹」姿。

賞鳥（鷹）導覽部分，10月8至10日每天都有早上8時、8時半、9時、9時半、下午2時半和3時等6場次，10月15至16日每天早上9時、下午2時半2場次；每場次限10人，出發前10分鐘須至鷹揚驛站集合，額滿為止，導覽時間約1小時，提供雙筒望遠鏡借用，路線自布農文學廣場至上東埔。

玉管處提醒，塔塔加遊客中心辦理「山林飛羽‧塔塔加」特展將於年底撤展，尚未前來的朋友別忘了順道觀展。