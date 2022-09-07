秋高氣爽正值登高好時節　玉管處推「塔塔加觀星活動」

▲玉管處「天地漫遊—塔塔加觀星活動」即日起開放報名。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

秋高氣爽，又到了登高的好時節，玉山國家公園管理處指出，塔塔加地區海拔高度2610公尺，氣候從涼溫帶至寒帶、自楠梓仙溪溪谷至玉山群峰，地貌複雜、林相豐富、物種多樣，日間可觀景，是生態環境教育的絕佳學習場域，入夜後光害、塵害、汙染很少，也是觀星的極佳地點，以及「追星族」的熱門活動地點。

玉管處表示，為鼓勵國人走入自然，特別規劃「天地漫遊—塔塔加觀星活動」：除由專人帶領體驗高海拔塔塔加地區的豐富自然生態環境，也邀請前台北市立天文科學教育館退休組長吳福河，帶領民眾漫遊無光害的秋天璀璨星空，進而學習尊重自然、珍惜生命、愛護地球資源，歡迎熱愛天文、大自然者共襄盛舉。

玉管處提醒，本活動預定舉辦日期為10月22至23日、29至30日，共2梯次，每梯次名額僅20名，共計40名，限國小5年級以上報名，報名費每人2000元，請至玉山國家公園線上報名系統（https://reurl.cc/pMvgVe）填寫詳細資料，報名日期自即日起至9月25日下午5時止，如額滿將提早截止。

活動詳細內容請上玉山國家公園全球資訊網（http://www.ysnp.gov.tw）及玉山國家公園臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/YuShanNationalPark/）詳閱活動簡章，玉管處表示，辦理作業仍會視疫情發展，並配合中央流行疫情指揮中心防疫公告滾動式調整。