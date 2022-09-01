三代同遊玉山國家公園活動秋季場次　即日起至9／11線上報名

▲玉管處推「三代同遊國家公園」活動，邀民眾赴南安部落、瓦拉米步道體驗「熊林黃金田」。（圖／玉山國家管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處今年推出「三代同遊國家公園」活動，春季2梯次帶領遊客漫遊東部園區，廣受好評；時序來到秋季，玉管處配合振興旅遊政策，邀請民眾與親朋好友相約，趁著下個月的雙十連假來一趟瓦拉米「有熊山林」之旅。

玉管處指出，10月是秋收的季節，在積極輔導南安部落發展生態有機農業後，越過拉庫拉庫溪、登上群山環繞間南安遊客中心前的南安田園風光眺望台，就能欣賞「玉山下的第一畝田」秀麗風景：山谷秋風讓一片黃澄澄的稻穗湧起稻浪，飄過稻穗的清香，而不再是刺鼻的農藥味。

此外，活動中也能跟著布農族部落生態嚮導走進瓦拉米步道，漫步森林山徑中、享受芬多精，療癒身心，並細細體驗布農族常見植物與生活飲食或習俗的連結，及石板屋傳統文化等，聆聽族群發展史與生態故事，最後行至山風瀑布觀景台、欣賞山風瀑布氣勢磅礡傾瀉而下的壯闊景色，以及在秋季海拔殼斗科植物結實累累的天然闊葉林中，活躍著的臺灣黑熊、水鹿、山羌等許多生物。

同時也能品嘗部落媽媽烹煮的在地風味餐，藉由飲食體驗南安當地布農族特有里山文化，部落社區還會帶領民眾從周遭環境裡來擷取生活所需的資源，如以鄰近田邊植物作為染色原料及天然種子作為手鍊素材等，體認大自然與生活密不可分的關係。

玉管處表示，活動報名自即日起至9月11日截止，可透過玉山國家公園線上報名系統（http://apply.ysnp.gov.tw）報名繳費，名額有限，歡迎有興趣的民眾把握難得機會。