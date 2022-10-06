雙十前夕「合唱在北車」　祈福音樂會盼望兩岸無戰爭

▲台北市感恩協進會將於8日下午在北車五樓演藝廳紀念七七抗戰85週年。（圖／自台北市感恩協進會提供）

記者鄭文晴／綜合報導

隨著兩岸情勢日益緊張，台北市感恩協進會將於8日（週六）下午2點在北車五樓演藝廳舉辦音樂會，除了紀念七七抗戰85週年，同時也希望能為中華民國及百姓祈求和平，沒有戰事，並誠摯邀請曾為保衛中華民國而打過仗的老兵、及經歷過戰爭的老人到場接受致敬，並期待民眾一起來以歌聲以祈福短講為中華民國及我們所有的百姓祈求和平無戰事。

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台北市感恩協進會理事長鍾蕾妮表示，七七事變，又稱盧溝橋事變，是中華民國與日本於1937年7月7日發生在北平西南地區宛平縣「盧溝橋」的一起軍事衝突，為第二次中日戰爭（八年抗戰）全面爆發的起點，同時是第二次世界大戰中的一部分。

她表示，雖然戰爭已遠，但是「戰爭是殘酷的」，經過戰爭親歷者的口述與史實影片及與戰爭有關的歌曲，讓大家了解戰爭的可怕，而一起在祈福歌聲中，以群體力量為和平無戰事祈福。

鍾蕾妮指出，台北市感恩協進會的宗旨是為感謝過去犧牲自我保衛家園的長輩，時間一年一年過去，無論是人或地方，都不斷改變及消失，但是關於曾發生過的事情是可以被好好記憶與傳承及省思的。

▲七七事變是第二次世界大戰中的一部分。（圖／翻攝自台北市感恩協進會）

鍾理事長表示，這次的活動是因紀念七七抗戰85週年而起，但重點是在反對挑起戰爭，擬藉由宗教的正心正念祈求中華民國台澎金馬都和平無戰事，所以相當期待打過抗戰、古寧頭、登步島、823等戰役的老戰士及反共義士蒞臨，並請在活動一天前，聯絡鐘小姐，電話是0925-141-913，以便安排座位。