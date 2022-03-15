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俄女編輯被捕「人間蒸發」！新聞播一半舉反戰標語　失聯12小時

▲▼女編輯在新聞播報時舉反戰標語，被捕後「人間蒸發」。（圖／翻攝推特）

▲女編輯在新聞播報時舉反戰標語，被捕後「人間蒸發」。（圖／翻攝推特）

記者柯振中／綜合報導

俄羅斯向烏克蘭發起軍事行動，境內也出現反戰的聲音，俄官媒《第一頻道》14日播報新聞時，43歲女編輯瑪麗亞歐夫西昂尼卡諾娃（Maria Ovsyannikova）突然衝入攝影棚，高舉反戰標語，也因此遭到逮捕。事後，負責律師出面表示，目前不曉得瑪麗亞在哪裡，也聯繫不上、不准探視，法律上權利遭到剝奪。

《第一頻道》14日晚間9點30分左右播報新聞時，瑪麗亞衝入攝影棚，手上舉起寫有英、俄文的反戰標語，標語旁還畫了俄羅斯的國旗，新聞播送直接中斷，瑪麗亞也遭到逮捕，事件引起廣泛關注。瑪麗亞的朋友透露，目前人被拘留在莫斯科的警察局，官媒《塔斯社》也證實，且瑪麗亞可能會被起訴，恐有牢獄之災。

不過，雖然有消息傳出，瑪麗亞人在警局，但根據《每日郵報》報導，負責律師表示，下落尚未確定，人目前已經拘留超過12小時，根本聯繫不上人，還被禁止探視，但因為瑪麗亞有2名子女，依照法律來看不能被補，現在卻發生這種事，意味著法律上的權利遭到剝奪。

▼澤倫斯基得知瑪麗亞在電視台的行為，為此表達敬意。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，瑪麗亞失蹤前就已經錄下一段影片，她在影片當中嚴厲譴責，目前發生在烏克蘭的事情就是犯罪，俄羅斯侵略了他人的國家，必須遭到譴責、為侵略謊言負責的人，只有普丁一個人。

對於瑪麗亞的行為，烏克蘭總統澤倫斯基表達敬意，也對試圖傳達真相的俄羅斯人感到感謝，只要俄羅斯還沒與世界隔絕，就要持續奮鬥，不能放棄任何機會。

在瑪麗亞事件發生以前，俄羅斯已有多起民眾進行反戰示威而遭到逮捕。根據俄羅斯獨立人權組織OVD-Info統計，截至目前為止，已有超過1.4萬人因此遭到逮捕。

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