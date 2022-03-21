「國民黨背棄和平、反戰就解散」　連勝文反嗆塔綠班：你們才雙標

▲國民黨副主席連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨兩岸關係的主張擺脫不掉「親共」標籤，比起民進黨的「抗中保台」，近來在投票或民調結果上極度不討好，大失年輕選民支持，但對於是否改變政策方向，國民黨副主席連勝文強調，和平、反戰理念是普世價值，國民黨不能夠改變，如果放棄了，就乾脆解散。連也指，台灣人上街聲援烏克蘭，喊和平、反戰，怎麼到台灣就變投共，這不是雙標嗎？塔綠班不是雙標嗎？

今（21日）播出的政論節目《今天誰來沛》中，主持人鍾沛君提及，美麗島電子報2月民調指國民黨的負向評價達60.0％，而民進黨負向評價則為40.3％，人民對在野黨討厭程度勝過頻出包的執政黨，國民黨中央有無解方？

連勝文表示，這數字對國民黨來講警告意味滿重，過去1至2個月間，他有跟黨主席朱立倫建議要科學分析數據所代表的意義，比如說國民黨現在的支持者是哪些人、支持者輪廓是什麼？國民黨老化不是找幾個年輕人出來就能搞定，而是要分析重要議題上的反應、年輕族群投入的事物等，但這方面顯然國民黨做的不夠，現在所看到的數據，只是反映過去10年來國民黨沒有做好的東西。

舉公投為例，連勝文指國民黨疏忽了如何把對的訊息，透過對的方式，傳達給需要傳達的人，甚至戰略上就做錯，導致後來戰術上不管怎麼做，都沒有太大意義。連勝文也說，不同課題有不同子題，現在國民黨在做的，就是如何把一個個問題解決、做好，看能否反映在年底選舉。

談到國民黨內新陳代謝跟不上支持者期待，這幾年來討厭國民黨在社會上變成一個口號。連勝文指，綠營透過媒體鷹犬、網路走狗、網軍側翼，「三位一體」給國民黨貼標籤；連表示，台灣本地人上街聲援烏克蘭時，主張反戰、和平，但這些普世價值，是以外交談判取代軍事衝突，以交流來取代對抗，怎麼到台灣就變投共，這不是雙標嗎？塔綠班不是雙標嗎？網路上寫「披上藍袍就投共」，什麼道理，胡扯。

連勝文說，舉這例子是解釋國民黨是否要堅持自己的理念，如果說普世價值是和平、反戰，以外交談判取代軍事對抗，以交流來達成雙方的協議，難道國民黨也要主張打仗嗎？那做為一個政黨，幹嘛不解散就算了，有些理念的東西，國民黨是不能夠改變的。

回憶起1996年台海危機，連勝文透露，那年他在美國讀書時，曾跟教授表示，如果共產黨對台灣發射飛彈，他就要回台灣跟家人在一起，不僅要回來，還要投下一票。當時自己唯一牽掛就是家人在台灣，就是要回來拚死拚活，但現在有小孩、有在乎的人了，考慮事情時已跳脫了血氣方剛，如今跟他同世代的人，不可能再喊殺到底。

連勝文強調，國民黨的確要撕標籤，但在重要的理念上，如果因為害怕人家說而躲躲屈屈，就不敢講正確的事情，就不敢主張和平、反戰，而是要打到底，這樣還像國民黨嗎？如果國民黨要去取悅這一部分荒謬的言論，放棄自己堅持的普世價值理念，那國民黨乾脆解散算了。

連勝文還撂狠話，如果不喜歡國民黨這套，喜歡喊打喊殺，當鍵盤戰士、口水戰士、嘴砲戰士，「可以！」那你加入別的黨，國民黨從零開始都願意，這就是國民黨的底線，不能永遠在那搖擺。

對於有人講國民黨賣台、投共，連勝文說，「狗屁！」國民黨執政8年，中華民國還是在，而且走出去了，只是也沒說要捅人家。不能因為敵人網軍、媒體走狗聲勢浩大，國民黨因害怕就開始搖擺，如果淪落到這樣，連國民黨支持者都不會喜歡國民黨。