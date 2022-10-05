女大生遭撿屍！斷片前傳男友：我被帶走　警衝PaPa救人來不及了

▲女大生到夜店狂歡喝到爛醉，眾人起鬨「帶回家」謝男還真的帶到旅館啪啪，被依乘機性交罪起訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民、蔡怡萍／台北報導

台北一名女大生與閨蜜到夜店喝酒狂歡，酒過三巡後她漸漸意識不清，周遭友人見狀起鬨亂喊「帶回家！」，一名謝姓男子酒後也大膽將她帶往西門町PaPa Whale酒店，她只對男友留下一句「我醉了，好像有人要把我帶走」之後就斷片，男友找不到人心急如焚、報警並定位出女友位置，但趕到場女友已遭性侵得逞，檢察官偵結依乘機性交罪將謝男起訴。

事件發生在今年7月16日，閨蜜邀請這名女大生到信義區夜店開趴狂歡，一行共有10多人，在熱鬧氣氛之下大家都越玩越開，到後來女大生已不勝酒力倒在包廂，現場有人見狀開始起鬨，高喊「帶回家、帶回家」，而其中一名謝姓男子也有幾分醉意，藉酒壯膽竟也真的付諸行動，將女大生帶出場，搭上計程車直奔西門町PaPa Whale酒店。

女大生在迷迷糊糊間，用最後意志力打電話給男友說「我醉了，好像有人要把我帶走」，隨後就失去音訊，男友不斷回撥電話、詢問閨蜜也找不到人，他情急之下報警求助，也透過手機定位找出女友在西門町，警方調閱監視器更發現她被帶進旅館。

男友與警方趕至旅館後，可惜晚了一步，女友已被謝男硬上得逞，她聽見敲門聲才醒過來，但過程發生什麼事完全沒印象了，警方以現行犯將謝男逮捕，移送地檢署時，因檢方懷疑有共犯，聲押禁見獲准，謝男坦承趁女大生泥醉時發生性行為，但表示只有他一人所為，檢方採信他的自白，讓他交保，檢察官最後依照乘機性交罪將他起訴。