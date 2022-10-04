被分手又性侵！她淚控「耽誤珍貴年華」　男友尬曝不舉真相

▲婦人指控被男友拋棄還拐至飯店性侵，但男友表示當天不舉，根本沒發生關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名6旬婦人控訴交往2年多男友劈腿，耽誤她62至65歲的珍貴年華，甚至被哄騙至飯店性侵得逞，求償100萬精神慰撫金。男友表示自己當天「不舉」，根本不可能嘿咻。台北地院認為婦人沒有舉證遭性侵，男友行為也沒有侵害其人格法益，判決婦人敗訴。

婦人主張，2018年4月經友人介紹認識男友後，交往將近3年，沒想到卻遭到他人介入挑撥離間，稱她對男友不忠、背叛，男友未察明，就這樣拋棄她，耽誤她62至65歲珍貴之年華。

婦人還哭訴，去年2月21日下午5時遭男友哄騙至飯店性侵得逞，之後隨即拋棄，「我日日哭泣、生不如死，寫了9封信要挽回，但電話、網路全被封鎖。」自己丈夫早逝，為孤苦無依的老婦人，想不到男友泯滅人性、喪心病狂拋棄她，請求法院判決賠償她這些年來的精神損害共100萬元。

男友反駁，交往不到1年，她就透過交友中心認識其他新男友，雙方退為普通朋友關係，雖然的確曾前往西門飯店，但是在雙方你情我願的情況下，且當天自己因為不舉，所以沒有發生性行為，主張駁回。

台北法院認為，性侵部分婦人舉證不足，難憑其空言主張即認定指述為真，LINE對話紀錄內容也不足使婦人感受敵意及被騷擾、冒犯之壓力，亦無不當影響正常生活之安穩，判決婦人敗訴。