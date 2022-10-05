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東部客運還有7成空位！業者祭83折起　增班「保證20分鐘內上車」

▲▼首都及台北客運推出連假票價優惠。（圖／首都客運提供）

▲首都及台北客運推出連假83折起票價優惠。（圖／首都客運提供）

記者李姿慧／台北報導

國慶3天連假週六(10/8)開跑，首都客運、台北客運今(5)日宣布，疏運期間將增開台北往返羅東、宜蘭、礁溪等直達車外，東部國道客運路線也將推出83折到84折不等優惠。

首都及台北客運今表示，10月7日0時起至10日24時將實施東部國道客運路線票價優惠。其中1570、1571路線「市府轉運站－宜蘭、羅東」全票原價131元，優惠價110元。

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1572路線「市府轉運站－四城」全票原價118元，優惠價100元；「市府轉運站－礁溪」全票原價96元，優惠價80元；1580路線「板橋客運站－花蓮火車站」全票原價352元，優惠價295元；1071路線「南港轉運站西站－花蓮火車站」全票原價320元，優惠價270元，約為原價83折至84折。

▲▼首都及台北客運推出連假票價優惠。（圖／首都客運提供）

▲首都及台北客運推出連假票價優惠。（圖／首都客運提供）

因應疏運，首都客運表示，北宜國道客運自10月8日起至10日，增開1570「台北－羅東」、1571「台北－宜蘭」、1572「台北－礁溪」等直達車班次，旅客可在15-20分鐘之內都上車。1572「羅東－宜蘭－礁溪－台北」全程車路線，維持疫情期間班次。

此外，大眾運輸轉乘也有優惠，10月7日0時起至10月10日24時，使用電子票證搭乘宜蘭、花蓮市區公車或公路客運，轉乘北宜、北花國道客運，可享全票22元、半票11元轉乘優惠。以搭乘宜蘭市區公車281路線轉乘1570國道客運路線為例，全票只要88元，約為原價67折。

▲▼首都及台北客運推出連假票價優惠。（圖／首都客運提供）

▲首都及台北客運將機動增班，保證旅客20分鐘內可上車。（圖／首都客運提供）

首都及台北客運表示，北花國道客運平均預售狀況約有3成，熱門時段集中在連假第一天上午南下方向及連假第三天下午3時以後北上方向，將視預售及現場狀況機動調派班次疏運，搭配國五及蘇花改大客車優先措施，較自行開車可節省40－60分鐘。

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