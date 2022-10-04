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女大生吃豆漿遭「背後靈」襲胸　色男辯爛醉...監視器狠打臉

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女大生和4位男同學同桌聚餐，竟遭陌生色狼大膽從後伸手襲胸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓男子前年深夜酒後走進1家豆漿店，直接摸了1位陌生的年輕女大學生左胸一把，又撂英語想攀談開脫，當場被受害人同桌朋友們攔阻、報警送辦，陳男堅稱自己喝醉蹣跚、不小心碰撞，也沒有摸到，台北地院法官審理勘驗監視畫面，確認陳男直接走向同桌唯一女性伸手、毫無踉蹌或猶豫，法官並委託鑑定認為陳男酒測值雖高達1.24毫克，但未達爛醉不省人事程度，依性騷擾罪判刑5月，可上訴。

判決指出，陳男於2020年8月4日晚間6點多，和朋友在北市南京東路3段1家餐廳聚餐喝酒到當晚9點多，他獨自離開，隨即走進附近1家早餐店，直接站定受害人左後方，伸手穿過受害人左腋下摸了左胸1把。

受害人當時和4位男同學同桌吃喝，因為背對店門口，完全不及防備，遇襲後表情僵住，定格2秒回過神，立刻揮左手擋開陳男的鹹豬手、大喊遭襲胸，1位男同學迅速起身抓住陳男右手防逃，另1位男同學打電話報案，見陳男渾身酒氣，眾人還請陳男先坐好，以免摔倒。

▲原PO在男友的家庭聚會中，遭到對方父母羞辱。（圖／取自免費圖庫Pickpik）▲原PO氣到提出分手，男友這時才有一絲的悔意。（圖／取自免費圖庫Needpix）

▲女大生和4位男同學同桌聚餐，竟遭陌生色狼大膽從後伸手襲胸。（示意圖／取自免費圖庫Needpix）

由於受害人和同學均為南洋僑生，陳男聽見他們用英語交談，於是嘰裡咕嚕想攀談，看到警察來了，陳男口齒不清連說「好好好，我都認」，卻又聲稱自己沒做錯事，抱怨為何要被送進警車、「我覺得你們很過份」，到了警局做酒測，他強調自己沒開車為何要酒測，警員吐槽他「證明你現在有酒醉狀況啦」，結果一看呼氣酒精濃度高達每公升1.24毫克，陳男跳腳：「X！怎麼可能我喝1.24！」

檢方依照監視畫面與受害人及同學證詞，起訴陳男涉犯性騷擾罪嫌。陳男出庭一概否認，辯稱酒醉到豆漿店躲雨，手裡拿著雨傘怎能對受害人襲胸，應該是酒後腳步蹣跚、重心不穩而不小心碰觸，監視器也沒拍到他摸到受害人胸部。

法官勘驗監視畫面，確認陳男進入店內直接走向受害人，毫無踉蹌、搖晃、跌跌撞撞等情形，也沒有東張西望，就對同桌5人唯一女性伸出右手，之後過程就如受害人與同學的指述，可見受害人並沒捏造誣陷。

至於辯護律師主張陳男當時爛醉，辨識能力及控制能力已顯著降低，依法應減刑。法官特地委託醫院鑑定後，認定陳男行為時可能受到酒意影響，但他最初在場還能跟眾人正常應答，包括使用英語，還能自己走進警車詢問該坐哪個位子，可見當時他仍有控制自身行動與意識的能力，能判斷觸摸對象與部位，到了警局還表明拒絕夜間訊問。

法官認為，陳男後來到警局出現答非所問、步履不穩與昏睡等情形，不排除是體內酒精濃度逐漸達到高峰所致，其後隨著持續代謝而下降，所以陳男在隔天清晨4點多之後慢慢恢復清醒，法官因此認定他不符合減刑條件，並指他任意侵犯陌生女子，造成受害人身心靈創傷，且始終不認罪沒道歉賠償，依性騷擾罪判刑5月、得易科罰金15萬元，可上訴。

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