女大生施打疫苗引發嚴重藥物疹　免疫抑制劑合併類固醇成功治療

▲奇美醫學中心皮膚科醫師莊琇真施說，雖然疫苗多少有副作用，但在COVID-19疫情仍然延燒的當下，施打疫苗仍是利大於弊，也是預防重症及降低死亡率最好的方法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

22歲女大生，平時健康情形良好，打完第三劑新冠肺炎疫苗幾天後，全身皮膚開始陸續出現會癢的紅疹，診所以高劑量類固醇治療症狀無法有效控制，臉上因長期吃高劑量類固醇而變得腫漲，還長出很多痘痘夜不能眠，求職計畫被打亂，經奇美醫學中心皮膚科醫師莊琇真，施以免疫抑制劑合併類固醇成功治療。

莊琇真醫師細心診視並進行抽血檢驗與皮膚切片檢查，發現患者有嚴重皮疹，全身面積高達70％以上，血液報告非典型淋巴球、嗜伊紅性白血球及肝指數上升，皮膚切片顯示大量嗜伊紅性白血球浸潤，因此診斷寶兒非一般的皮膚過敏，而是施打疫苗後引發的嚴重藥物疹。

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莊琇真醫師評估患者狀況，先使用免疫抑制劑-環孢靈合併低劑量類固醇治療，一週後，紅疹與皮膚癢問題明顯改善且不再有新病灶產生；二週後，紅疹幾乎完全褪去，僅剩色素沉著；第三週，開始停用類固醇並減量免疫抑制劑-環孢靈治療。經過數週的逐步調降劑量治療，困擾患者幾個月的皮膚症狀終於完全復原，臉上的痘痘也改善了許多，而且停藥後也沒有復發，最後一次回診時，患者還開心的跟莊琇真醫師分享已順利找到工作！

施打疫苗後最常見的皮膚症狀為「注射處局部紅腫」，佔七成！莊琇真醫師說明：自從2020年初新冠肺炎COVID-19肆虐全球以來，為了對抗高死亡率的病毒感染，世界各國陸續研發出各種COVID-19疫苗供人們施打。然而COVID-19疫苗施打後也出現了一些副作用，常見的如：發燒、注射處疼痛、頭痛或全身痠痛等等，也有不少民眾會產生皮膚癢或紅疹等過敏反應。

依據2022年6月，歐洲皮膚病與性病學會雜誌的一篇針對全球、近3年內、近100萬人施打COVID-19疫苗的統合性分析研究指出，COVID-19疫苗引發皮膚不良反應的盛行率為3.8％，其中又以施打mRNA疫苗（如：莫德納、BNT）盛行率最高（6.9％），其次為病毒載體疫苗（如：AZ，3.5％），而施打第一劑與第二劑的盛行率均為4％左右。注射處局部紅腫反應（2.5％）的盛行率高於非注射處或廣泛性皮疹（1.6％）。

疫苗引發常見的皮膚症狀，依發生的比例，由高至低依次為注射處局部紅腫（72.16％）、非特異性皮疹（13.81％）、蕁麻疹/血管性水腫（6.53％）、皮膚癢（2.26％）、注射處延遲性大型紅腫（1.9％）、全身麻疹樣皮疹（0.5％）、帶狀疱疹（0.41％）、口腔水泡/潰瘍（0.36％）、玫瑰糠疹樣皮疹（0.24％）、水泡性疾病（0.19％）、出血點/瘀青（0.14％）、凍瘡樣病灶（0.13％）、血管炎（0.1％）等。其他較為罕見的皮膚症狀包括醫學美容填充物部位的遲發性發炎反應（紅腫）、原有的皮膚疾病惡化、圓禿、肢端紅痛症、過敏性休克以及嚴重皮膚不良反應（SCARS）等。

根據不同的皮膚症狀，施打疫苗至引發皮膚不良反應產生的時間，平均約為2.5至12.5天，而皮疹持續的時間平均約為5.13至117天。依據另一篇2021年7月美國皮膚科學會雜誌針對施打mRNA疫苗發生皮膚不良反應的研究，若第二劑也施打相同品牌的疫苗，再出現相同皮膚症狀的發生率為43％，但症狀發生時間與持續時間會比施打第一劑來得短。

COVID-19疫苗引起皮膚症狀的第一線治療，通常是以外用類固醇、口服抗組織胺為主，當症狀較為嚴重時才會加上系統性類固醇的治療。然而，極為少數的嚴重皮膚反應，則必需加上其他的系統性藥物，如免疫抑制劑、生物製劑、標靶藥物等，才能夠將病情完全控制下來。

莊琇真醫師表示，施打COVID-19疫苗後造成的皮膚不良反應，大部分是輕微且自限性或是藥物治療能夠控制的，因此不需限制同種疫苗的再次施打，除非出現過敏性休克、注射疫苗4小時內出現蕁麻疹、血管性水腫或是嚴重皮膚不良反應等症狀才需避免。

疫苗引發嚴重皮膚不良反應的狀況非常罕見，民眾不需過度恐慌，只要保持警覺，一旦出現廣泛皮下出血點或瘀青、廣泛性皮疹合併發燒、呼吸困難或是合併表皮及黏膜破損，儘速就醫即可。雖然疫苗多少有副作用，但在COVID-19疫情仍然延燒的當下，施打疫苗仍是利大於弊，也是預防重症及降低死亡率最好的方法。呼籲民眾除非特殊體質，否則還是要把疫苗打好、打滿，以守護自己和家人的健康！