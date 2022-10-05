　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女大生施打疫苗引發嚴重藥物疹　免疫抑制劑合併類固醇成功治療

▲奇美醫學中心皮膚科醫師莊琇真施說，雖然疫苗多少有副作用，但在COVID-19疫情仍然延燒的當下，施打疫苗仍是利大於弊，也是預防重症及降低死亡率最好的方法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心皮膚科醫師莊琇真施說，雖然疫苗多少有副作用，但在COVID-19疫情仍然延燒的當下，施打疫苗仍是利大於弊，也是預防重症及降低死亡率最好的方法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

22歲女大生，平時健康情形良好，打完第三劑新冠肺炎疫苗幾天後，全身皮膚開始陸續出現會癢的紅疹，診所以高劑量類固醇治療症狀無法有效控制，臉上因長期吃高劑量類固醇而變得腫漲，還長出很多痘痘夜不能眠，求職計畫被打亂，經奇美醫學中心皮膚科醫師莊琇真，施以免疫抑制劑合併類固醇成功治療。

莊琇真醫師細心診視並進行抽血檢驗與皮膚切片檢查，發現患者有嚴重皮疹，全身面積高達70％以上，血液報告非典型淋巴球、嗜伊紅性白血球及肝指數上升，皮膚切片顯示大量嗜伊紅性白血球浸潤，因此診斷寶兒非一般的皮膚過敏，而是施打疫苗後引發的嚴重藥物疹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊琇真醫師評估患者狀況，先使用免疫抑制劑-環孢靈合併低劑量類固醇治療，一週後，紅疹與皮膚癢問題明顯改善且不再有新病灶產生；二週後，紅疹幾乎完全褪去，僅剩色素沉著；第三週，開始停用類固醇並減量免疫抑制劑-環孢靈治療。經過數週的逐步調降劑量治療，困擾患者幾個月的皮膚症狀終於完全復原，臉上的痘痘也改善了許多，而且停藥後也沒有復發，最後一次回診時，患者還開心的跟莊琇真醫師分享已順利找到工作！

施打疫苗後最常見的皮膚症狀為「注射處局部紅腫」，佔七成！莊琇真醫師說明：自從2020年初新冠肺炎COVID-19肆虐全球以來，為了對抗高死亡率的病毒感染，世界各國陸續研發出各種COVID-19疫苗供人們施打。然而COVID-19疫苗施打後也出現了一些副作用，常見的如：發燒、注射處疼痛、頭痛或全身痠痛等等，也有不少民眾會產生皮膚癢或紅疹等過敏反應。

依據2022年6月，歐洲皮膚病與性病學會雜誌的一篇針對全球、近3年內、近100萬人施打COVID-19疫苗的統合性分析研究指出，COVID-19疫苗引發皮膚不良反應的盛行率為3.8％，其中又以施打mRNA疫苗（如：莫德納、BNT）盛行率最高（6.9％），其次為病毒載體疫苗（如：AZ，3.5％），而施打第一劑與第二劑的盛行率均為4％左右。注射處局部紅腫反應（2.5％）的盛行率高於非注射處或廣泛性皮疹（1.6％）。

▲奇美醫學中心皮膚科醫師莊琇真施說，雖然疫苗多少有副作用，但在COVID-19疫情仍然延燒的當下，施打疫苗仍是利大於弊，也是預防重症及降低死亡率最好的方法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

疫苗引發常見的皮膚症狀，依發生的比例，由高至低依次為注射處局部紅腫（72.16％）、非特異性皮疹（13.81％）、蕁麻疹/血管性水腫（6.53％）、皮膚癢（2.26％）、注射處延遲性大型紅腫（1.9％）、全身麻疹樣皮疹（0.5％）、帶狀疱疹（0.41％）、口腔水泡/潰瘍（0.36％）、玫瑰糠疹樣皮疹（0.24％）、水泡性疾病（0.19％）、出血點/瘀青（0.14％）、凍瘡樣病灶（0.13％）、血管炎（0.1％）等。其他較為罕見的皮膚症狀包括醫學美容填充物部位的遲發性發炎反應（紅腫）、原有的皮膚疾病惡化、圓禿、肢端紅痛症、過敏性休克以及嚴重皮膚不良反應（SCARS）等。

根據不同的皮膚症狀，施打疫苗至引發皮膚不良反應產生的時間，平均約為2.5至12.5天，而皮疹持續的時間平均約為5.13至117天。依據另一篇2021年7月美國皮膚科學會雜誌針對施打mRNA疫苗發生皮膚不良反應的研究，若第二劑也施打相同品牌的疫苗，再出現相同皮膚症狀的發生率為43％，但症狀發生時間與持續時間會比施打第一劑來得短。

COVID-19疫苗引起皮膚症狀的第一線治療，通常是以外用類固醇、口服抗組織胺為主，當症狀較為嚴重時才會加上系統性類固醇的治療。然而，極為少數的嚴重皮膚反應，則必需加上其他的系統性藥物，如免疫抑制劑、生物製劑、標靶藥物等，才能夠將病情完全控制下來。

莊琇真醫師表示，施打COVID-19疫苗後造成的皮膚不良反應，大部分是輕微且自限性或是藥物治療能夠控制的，因此不需限制同種疫苗的再次施打，除非出現過敏性休克、注射疫苗4小時內出現蕁麻疹、血管性水腫或是嚴重皮膚不良反應等症狀才需避免。

疫苗引發嚴重皮膚不良反應的狀況非常罕見，民眾不需過度恐慌，只要保持警覺，一旦出現廣泛皮下出血點或瘀青、廣泛性皮疹合併發燒、呼吸困難或是合併表皮及黏膜破損，儘速就醫即可。雖然疫苗多少有副作用，但在COVID-19疫情仍然延燒的當下，施打疫苗仍是利大於弊，也是預防重症及降低死亡率最好的方法。呼籲民眾除非特殊體質，否則還是要把疫苗打好、打滿，以守護自己和家人的健康！

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
獨／BMW男被警撞躺5天！友控警見死不救　還偷拔行車記錄器
快訊／國防部長：已調整共軍「第一擊」定義！　飛入領空必反制
彰化「吃人行道」違建火速拆了！　前後對比照曝光
快訊／喜馬拉雅山大雪崩！41人登山隊被活埋已10死　多人下落
快訊／夏克立崩潰又砲黃嘉千！　親揭「不回台真相」
要退場私立高中職可能更多！　超過20間學校
南韓射彈嗆北韓卻「掉回基地」　大爆炸畫面曝！居民驚：開戰了？
快訊／柯文哲聞防疫成績大嗆「去死吧」　陳時中反擊了
錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！　「愈來愈難帶」發火內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／疫情真正高峰來到？今本土是否破5萬大關　指揮中心14:00說明

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

女大生施打疫苗引發嚴重藥物疹　免疫抑制劑合併類固醇成功治療

新北圓夢基金助攻　單親新住民之女如願考取台科大建築系

這款APP能「倒數地震抵達時間」　氣象局曝「震前先響警報」可行性

林智堅論文雙殺後再提訴願　教長：進行客觀公正審議

快訊／高雄「這一區」一早又停電　台電曝原因：高壓電纜故障

今早變天下雨！「秋潮」來了　最新衛星照曝

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／疫情真正高峰來到？今本土是否破5萬大關　指揮中心14:00說明

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

女大生施打疫苗引發嚴重藥物疹　免疫抑制劑合併類固醇成功治療

新北圓夢基金助攻　單親新住民之女如願考取台科大建築系

這款APP能「倒數地震抵達時間」　氣象局曝「震前先響警報」可行性

林智堅論文雙殺後再提訴願　教長：進行客觀公正審議

快訊／高雄「這一區」一早又停電　台電曝原因：高壓電纜故障

今早變天下雨！「秋潮」來了　最新衛星照曝

市場殺戮戰超過歷年金融風暴　謝金河列5變化：壞數字反成好消息

轟民進黨靠側翼擦粉　韓國瑜看不下去：這是我們要的台灣嗎？

法官62轟球驚天價值曝光　幸運球迷撿走「還沒想好怎麼處理」

雙十小確幸！超商「大杯美式26元、拿鐵34元」　零食飲料最低5折

天母狼醫強拉女工讀生手摸下體　噁喊：好想把妳脫光...下場出爐

影／差一點就完美！小改款Nissan Kicks試駕體驗　安全有感進化

快訊／女子突墜落板橋光復橋　小貨車駕駛嚇壞報警…無呼吸送醫

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！　撐拐杖腳傷硬撐全被拍

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／修正共軍「第一擊」定義！　邱國正：只要航空器飛入領空必反制

柯基興奮轉圈「秀傑作」 爸到家見床被拆鐵架全斷

生活熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

小孩打流感疫苗　醫「一臉驚嚇照」吸萬讚

登山女神「約泡」富商討170萬贊助　最新動態曝光

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

台灣這道熱炒！英國妹喊「夭壽好吃」

水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

青旅18禁床照　一柱擎天嚇壞網

出差3個月「女友懷孕了」　他細想崩潰

今本土+49509！　確診分佈曝

女業務13招氣瘋同事！無敵血統老闆也沒轍

更多熱門

相關新聞

台東+448　衛生局再籲儘快完成疫苗接種

台東+448　衛生局再籲儘快完成疫苗接種

台東縣4日新增448位確診者，394名民眾戶籍或居住地分在台東、54名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案58,354人、居隔者566人。截至10/4下午16點為止，住院收治人數為23、加強版集中檢疫所為74人、居家照護現管人數有1977人。

女大生騎到路口突左轉　擊落男大生雙雙慘摔

女大生騎到路口突左轉　擊落男大生雙雙慘摔

陳時中稱加發10%疫苗給北市「沒歧視」　蔣萬安競辦嗆：根本吃人夠夠

陳時中稱加發10%疫苗給北市「沒歧視」　蔣萬安競辦嗆：根本吃人夠夠

禦流感安南醫院院長捲袖開打

禦流感安南醫院院長捲袖開打

轟矢板明夫「吃共產黨奶水長大」　蔡正元同意公開辯論

轟矢板明夫「吃共產黨奶水長大」　蔡正元同意公開辯論

關鍵字：

女大生疫苗藥物疹免疫類固醇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

世界賽聊天室狂刷阿薩斯龍語迷因

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面