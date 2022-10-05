謠傳「第3針死亡最高、不鼓勵打針」　羅一鈞：我爸媽已打到次世代

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近日有一則訊息流傳指「指揮中心不再公佈死亡分析，是因為第3針死亡最高，由此也不鼓勵多打針。」醫療應變組副組長羅一鈞今強調，每日都會公佈死亡資訊，且死亡個案中，有三分之二是沒有完整接種疫苗，因此還是建議民眾要完整接種疫苗，以獲得足夠的免疫力。他更以自己爸媽為例，直言「爸媽都已經打到次世代疫苗。」

羅一鈞說，每天都會跟大家公布死亡個案列表，也會很詳細把每個個案年齡、性別、打疫苗的計次跟慢性病等資訊都有公布，也有提供附件給所有媒體記者。

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羅一鈞強調，並沒有說不再公布死亡分析這樣說法，一直都有做統計，今年到10/4統計已有10,378本土死亡，沒有打疫苗的佔44%，也是超過其他有接種的比例。另外，雖然全人口沒打疫苗的只佔7%不到，但死亡裡佔比高達44%，確實死亡個案裡面沒打疫苗種是很重要的因素。

羅一鈞也特別提到，指揮中心都是經常在利用各種場合提醒要完整接種新冠疫苗，沒有什麼不鼓勵多打針的說法，「我爸媽也已經打到次世代疫苗，希望所有長者朋友，符合資格的要盡快接種疫苗，降低重症跟死亡風險。」

▲澄清疫苗謠言。（圖／指揮中心提供）

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