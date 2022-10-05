日本「仍不認可高端疫苗」　王必勝：會透過各種管道交涉

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

日本將在10/11開放海外旅客自由行，恢復免簽證措施，只要接種3劑日本認可的新冠疫苗，就准許入境。但依照厚生勞動省正式更新入境疫苗認可名單，新增5款疫苗，包括中國製科興、國藥疫苗等，仍未見高端疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，會跟日本做各種管道交涉跟建議。

日本政府現行認可的新冠疫苗為世界衛生組織（WHO）新冠疫苗緊急使用清單中的疫苗，包括輝瑞BNT、莫德納、AZ、嬌生、印度巴拉特（Bharat Biotech）及諾瓦瓦克斯（Novavax）。

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不過依據厚生勞動省4日更新的清單，在10/11之後新增5款認可疫苗，包括中國科興、國藥、康希諾疫苗，以及印度血清研究所的Covishield疫苗與COVOVAX疫苗，名單中仍未見台灣的高端疫苗。

對此，王必勝表示，目前還不了解該訊息，記得日本是10/11要一併宣布，是不是有提前宣布要再確定一下，會跟日本做各種管道交涉跟建議，希望他們能採納高端疫苗，另外日本這次新增的疫苗都是WHO的承認的關疫苗，也會請高端公司再去跟WHO確認團結試驗的進度如何，也請他們盡快回覆，指揮中心會去做相關處理。

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