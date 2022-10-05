柯文哲再批指揮中心擋疫苗　王必勝：陳時中盡心盡力「應該感謝他」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

九合一選舉進入前哨戰，台北市長柯文哲嗆民進黨參選人陳時中自我感覺良好的人，更批其阻擋BNT「沒醫德」。對此，中央流行疫情指揮官王必勝回應，指揮中心從來沒有擋過疫苗，陳時中身為前指揮官，對於疫苗採購也是盡心盡力，自己也全程參與，「我們應該感謝他」。

民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫成績85分、疫苗採購90分，使台北市長柯文哲4日痛批「去死吧」，陳時中5日上午則回擊柯文哲「沒口德」。面對陳時中的批評，柯文哲再嗆，怎麼會有這種自我感覺良好的人，阻擋BNT還敢說他沒口德，「你沒有醫德，還說我沒口德？」

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王必勝下午在指揮中心記者會表示，陳時中是前指揮官，整個指揮中心都沒有擋疫苗問題，不只沒有擋，還盡全力幫忙。當時台積電、永齡基金會與慈濟基金會要採購1500萬劑BNT疫苗，指揮中心也與三家公司合作，讓採購順利完成。

至於其他公司或團體想要採購疫苗，指揮中心也採開放態度，並列出採購需準備的條件，待備齊才能取得原廠授權書，並規劃冷鏈與產品交貨期限，但除了3家廠商外，其餘公司或團體均無法出示文件，所以無法進行後續購買。

王必勝表示，指揮中心需要進到過濾疫苗掮客責任，以防韓國大邱「水貨輝瑞詐騙事件」再次發生。自己在指揮中心這麼久，陳前指揮官在疫苗採購上一向盡心盡力，「我想應該感謝他在疫苗購買上的貢獻。」

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