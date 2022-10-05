兔年奢華集郵品重磅登場！鴻兔金銀銅錠10／7開賣　全套3.2萬有找

▲中華郵政推出「鴻兔系列集郵商品」。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

明(112)年為兔年，中華郵政今(10月5日)宣布推出「鴻兔系列集郵商品」，其中「鴻兔大展金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組」含黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及銅章1枚，售價3萬1,180元。

中華郵政公司10月7日將發售鴻兔黃金、銀鑄錠及高浮雕銅章等6款集郵商品，其中鴻兔黃金鑄錠以「新年郵票(111 年版)」13元圖案為主題，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸18.6×24.6毫米，限量發行1,500套，每套售價2萬3,800元。

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▲中華郵政推出「鴻兔系列集郵商品」，圖為鴻兔黃金鑄錠。（圖／中華郵政）

此外，鴻兔銀鑄錠2款分別以「新年郵票(111 年版)」之6元及13元圖案為主題，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司， 尺寸26×34毫米，限量發行2款各1,000套，每套售價2,200元。

鴻兔銀鑄錠珍藏版以鴻兔銀鑄錠A、B款為套裝組合，銀 鑄錠置於可展示之精美包裝盒，限量發行1,500組，每組售價4,200元。鴻兔高浮雕銅章正面圖案以靈動祥瑞的兔子融合豐收的胡蘿蔔設計，精細雕刻展現瑞兔兆豐年的景象。材質為銅，直徑80毫米，限量發行580套，每套3,180元。

▲▼中華郵政推出「鴻兔系列集郵商品」，上圖為銀鑄錠，下圖為鴻兔高浮雕銅章。（圖／中華郵政）

最受矚目的則是「鴻兔大展金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組」，內含鴻兔黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行600組，每組售價3萬1,180元。

中華郵政表示，相關商品委請中央造幣廠承鑄，雕刻細膩，具紀念意義與工藝價值。