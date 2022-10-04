人力整併！郵差機車載「比人高」包裹山賣命投遞　中華郵政將檢討

▲因應人力整併，部分郵局發生郵務士機車載送包裹山比人高困境。（圖／陳英智提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政近年整併人力，部分郵局未設置快捷包裹專投，大多騎機車負責混投的郵務士得協助投遞快捷包裹，加上擔心投遞不完或趕不上快捷時效，路上頻看到郵務士機車上堆疊著「比人還高」的包裹，賣命冒著危險穿梭大街小巷投遞，讓郵務士疾呼別再裁減整併，且要額外增設快包專投。

郵局函件衰退，但包裹量大增，近年不斷整併人力，不過部分郵局未設置快捷包裹專投單位，平常負責混投郵務士得協助快捷包裹，頻傳郵務士工作量倍增、人力不足，還有郵務士負責範圍大，來回郵局耗時，加上快捷包裹有時效性，為了有效率完成投遞，機車上堆滿比人高的「包裹山」超載運送、賣命投遞，有郵務士揭露屏東萬丹投遞單位郵務士機車包裹堆疊驚人畫面，其中更有郵差機車一口氣載了快20個包裹投遞，而這並非單一郵局個案。

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▲因應人力整併，郵務士為趕在時效內送完包裹，機車一口氣載了近20個包裹。（圖／陳英智提供）

揭發郵務士困境的台灣郵政產業工會南區代表陳英智表示，一直以來就常聽到蠻多兼投支局未設置快包專投，完全由混投段的郵差兼投快包郵件，如遇到特大顆包裹，則由稽查或封發台協投，蠻多地方兼投局都有類似慘況，並非單一地區發生，中華郵政不要再用裁混投段來補快包，混投投遞點並未減少，造成許多兼投支局的郵務士危險堆疊勉強載運投遞，而無合法中繼站的，就違規開設中繼點，再不然就是讓郵務士危險堆疊投遞，最差就是要郵務士來回至少3趟以上運送。

陳英智指出，中華郵政似乎不願意重新審視快包量增加快包專門投遞人員，但理應額外增加快包專投，因為快包數量急速增加，應增設快包專投；且目前由混投郵務士協助投遞快包郵件，以機車勉強堆疊，已違反法律規定，也會增加郵務士投遞風險；另外按掛號郵件和郵件特性，是不能托寄非支局中繼站的；且來回載送非2~3趟就能載完，不僅無效率可言，也會增加郵務士不可預期風險，更會增加每天大量加班費，過量加班亦會造成郵務士身體無法負擔。

▲因應人力整併，部分郵局發生郵務士機車載送包裹山比人高困境。（圖／陳英智提供）

陳英智強調，過大的包裹和快捷由稽查和封發台人員協投，已經極度壓縮到他們的工作時間，不合理也不公平，以裁減一個混投區段，用來增加一個快包段，也是不合理的事，混投郵務士在外的投遞皆已有一定的時間了，如再裁段來增補包裹專投，那混投郵務士在外投遞時間就會過久。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰則表示，現行部分郵局包裹股兼快捷股，當初是分開，中華郵政為精簡人力合併，導致工作量增加，郵務士為了效率，用機車把這些東西一起載出去，裡面主管可能會說「你們可以開車」，但開車投遞不便，摩托車機動性強，可以穿梭小巷子方便，郵差為了效率大多只好騎機車。

廖迺辰無奈表示，但因包裹量多，郵務士考量效率希望可以一次載完就載完，否則分批載，來來回回浪費時間，且有些郵件有時效性，只能被迫冒著安全載送，全國各地都有此情況，工會將正式發函給總公司盼能正視該問題。

▲因應人力整併，部分郵局發生郵務士機車載送包裹山比人高困境。（圖／陳英智提供）

中華郵政公司則表示，有些地方包裹量比較少，因此沒有達設專投單位標準，會編在混投段裡，碰到包裹量特別多時，有些同仁便宜行事不合規定載送，後續會持續督導相關投遞單位，依照包裹量，配置四輪汽車，調整收投區段配置，包括不要投那麼大範圍、增設中繼站，透過汽車載送到中繼站後，後續機車接駁投遞。

中華郵政公司表示，屏東情況已積極改善中，會配置兩部四輪車機動運用，其他有類似情況，也會請各地依照郵件量調整區段配置調整。

中華郵政公司指出，近年並沒有縮減人力，但因應函件量減少，包裹逐年成長，因此調整人力協助包裹和快捷，未來也將會視各地郵件情況和工作衡量標準進行優化調整。

▼因應人力整併，部分郵局發生郵務士機車載送包裹山比人高困境。（圖／陳英智提供）